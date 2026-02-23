Regalo con reto a los diputados de una asociación de Benetússer

Una 'rajola' con agradecimiento en las cuatro lenguas cooficiales del Estado español se ha convertido este lunes en un regalo y, a la vez, un reto para los miembros de la comisión de investigación sobre la dana de las Corts. El presente lo ha llevado Juan Carlos Lluesma, uno de los integrantes de la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, quien en el turno final sustituyó a la presidenta, Alba Bodelón, para informarles del regalo y el reto asociado.

En este sentido, Lluesma indicó que ese ladrillo con la palabra 'gracias' en gallego, valenciano, euskera y en español lo ha ido repartiendo "por media España" para agradecer a "a toda la gente que nos ayudó". "Es una cosa personal mía", ha indicado. Pero en este caso, llevarlo a la comisión no ha sido tanto por agradecer la ayuda, sino por lanzarles un reto: "Les dejo el ladrillo para que se acuerden de nosotros, y cuando sientan que les debemos dar las gracias por solucionar problemas, póngalo en las Corts donde mejor les parezca", ha explicado. "El pueblo de Benetússer les lleva en el corazón", ha sentenciado.