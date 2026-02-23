Sanidad derivó un 49 % más de cirugías a la privada en la etapa de Mazón

La sanidad pública valenciana envió 44.279 cirugías a la sanidad privada durante el 2024 a través del Plan de Choque; un sistema para reducir las listas de espera que ha crecido de forma significativa durante el último lustro. Son el doble de las que se mandaron a la privada en 2020 y un 15 % más que las realizadas en el año 2023, con medio año de gestión del Botànic y otro medio con el PP de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Pero si se compara la cifra, la del primer año de Marciano Gómez como conseller, con la de 2023, último ejercicio plenamente atribuible al gobierno de coalición de izquierdas, la cifra ha crecido un 49 %; entonces, el número de cirugías derivadas y pagadas a hospitales privados se quedó en 28.196. Así se desprende de los datos incluidos en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad 2024.

Fuentes oficiales de Sanidad piden fijar el foco en el presupuesto ejecutado y no solo en el número de intervenciones realizadas en el Plan de Choque. Si se analiza este dato, el departamento de Gómez gastó 27,1 millones en este concepto; es un 36,53 % menos que los 42,7 millones gastados en 2023. Si se compara la cifra con la ejecutada en 2022 -fueron 22,7 millones-, el incremento es del 19,3 %, un porcentaje muy por debajo de la subida del número de operaciones. "Desde el primer día, dije que una de nuestras funciones era ser eficaces y eficientes en la sanidad pública valenciana -, defendió el conseller hace un par de semanas-, pero que si no llegamos a dar el servicio a los pacientes, sin ningún tipo de ambage y temor, mandaremos pacientes a la sanidad privada".

Marciano Gómez y Carlos Mazón durante la presentación de la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana. / GVA

La tendencia del Plan de Choque seguirá al alza en 2025 o así, al menos, se intuye por las cuatro ampliaciones de su presupuesto aprobadas por el Consell a lo largo del pasado ejercicio. La última fue en diciembre de 2025, aunque la resolución se publicó hace poco en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con una ampliación del crédito hasta 57,9 millones de euros. A nadie se le escapa que si se amplía la partida es porque ya se ha gastado todo lo presupuestado; de constatarse en la memoria de gestión de 2025, sería el doble que el año anterior.

Las peonadas caen

Crecen las cirugías hechas en la privada y, en contraposición, caen las cirugías realizadas a través del programa de autoconcierto, mal conocido como 'peonadas' u operaciones por las tardes. Con respecto al año 2023, caen un 3,8 % hasta los 41.110 procedimientos; aunque es cierto que, en comparación con el año 2022, el último del Botànic, la subida es del 24 % con más de 8.000 intervenciones más. De igual forma que con el Plan de Choque, Sanidad pide fijarse en el presupuesto ejecutado; en 2024, fue de 46,5 millones, un 7 % más que en 2023 y un 36,5 % más que en el último año del Botànic.

Cabe recordar que, en 2024, Sanidad cambió las reglas de los autoconciertos con cambios en el pago -pasó de abonar por servicio a hacerlo por horas- y limitó a cuatro horas las peonadas por profesional y día. La nueva normativa no agradó a muchos profesionales, quienes rechazaron participar en el programa y, además, Sanidad pagó con retraso muchos meses. Según los sindicatos, esto se hizo deliberadamente para desincentivar la participación de los sanitarios en las 'peonadas'.

La tendencia a la baja podría agravarse en 2025 -se sabrá dentro de un año- porque Sanidad paralizó el autoconcierto en el último trimestre con la excusa de poder testear los resultados del programa de productividad por incentivos que probó de septiembre a diciembre. Para 2026, el departamento ha recuperado las 'peonadas'.

Qué ocurre con las listas de espera

El año 2023 se cerró con 65.245 pacientes pendientes de pasar por el quirófano. De ellos, 16.013 llevaban más de 180 días en la lista de espera y son, a priori, los más proclives a ser enviados a la sanidad privada. "Estos centros prefieren operaciones sencillas, con poca complejidad y sin necesidad de hospitalización de una noche, porque son las más rentables", explica el diputado de Compromís Carles Esteve; saberlo exactamente es complejo porque la memoria de gestión no ofrece datos desgranados por especialidades, ni por procedimientos concretos. Dos años después, la lista de espera ha crecido hasta los 72.800 pacientes, un 11 % que en diciembre de 2023; pero la de las personas con más de 180 días en la lista de espera se dispara un 52,12 % desde entonces. Es otro indicador, además del presupuestario, que invita a pensar un aumento de las derivaciones a la privada en 2025.

Noticias relacionadas

La socialista Diana Morant en la Delegación del Gobierno de València cuando acusó al conseller Gómez. / Ana Escobar / EFE

Hace un par de semanas, la ministra de Ciencia y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, acusó al conseller de Sanidad de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública" en la Comunitat Valenciana; unas declaraciones por las que el acusado anunció acciones legales contra la ministra por un delito de atentado contra el honor, así como por calumnias e injurias.