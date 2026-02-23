Más de 20 años incumpliendo la jornada laboral de los sanitarios: Simap denuncia a la Conselleria de Sanidad ante la Inspección de Trabajo

El sindicato Simap ha denunciado a la Conselleria de Sanidad ante la Inspección de Trabajo por vulnerar, de forma sistemática, la normativa europea sobre la jornada laboral. Esta, la directiva 2003/88/CE establece un máximo de 48 horas semanales de promedio como tiempo límite de trabajo, salvo "consentimiento expreso, individual y libre del trabajador"; una limitación que, según el sindicato, se supera de forma ordinaria por el "modelo actual de las guardias" que lleva a los trabajadores a ejercer "por encima de los máximos legales".

La trasposición de esta medida llegó a España a través del Estatuto marco, una norma de plena actualidad por la huelga indefinida de médicos, donde se regula de forma "clara, imperativa y vinculante" y sin admitir "excepciones estructurales basadas en necesidades organizativas o déficit crónico de plantilla". Aunque sea la norma nacional la que lo estipule, las comunidades autónomas son las que gestionan la sanidad, al tener las competencias transferidas.

Un dilema autonómico

"La raíz del problema es autonómica -, esgrime Simat en un comunicado-. Corresponde a la Conselleria de Sanidad planificar y dimensionar las plantillas, organizar el trabajo, establecer los sistemas de atención continuada o regular gran parte de las retribuciones, así como garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa de jornada". El problema se produce, además, sin haber implantado las 35 horas, que reducirían la jornada semanal de los sanitarios en 2,5 horas.

Entre estas funciones es la Generalitat Valenciana la que establece la organización de las guardias, que son estructurales y no "un refuerzo ocasional". En los últimos 23 años, desde la aprobación de la directiva europea, no se ha realizado, según Simat, una "planificación adecuada de plantillas que permita cumplir la normativa de jornada". Y eso es lo que ha motivado la denuncia ante Inspección de Trabajo después de haber presentado desde Simat "reclamaciones" ante la Conselleria sin éxito porque "ha mantenido un sistema organizativo que incumple de forma estructural la normativa vigente".

Esta limitación sería extensible al personal médico avalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una sentencia de octubre de 2000. "El tiempo de guardia presencial debe computarse íntegramente como tiempo de trabajo", recuerdan en el comunicado.

Más de 70 horas extra al mes

Limitar el número de horas extra es una de las reivindicaciones de los médicos y que les ha llevado a iniciar una huelga indefinida hasta el mes de junio, la quinta en menos de un año en la Comunitat Valenciana. Algunos facultativos critican que el déficit de profesionales les lleva a acumular más de 70 horas extra adicionales en un solo mes.