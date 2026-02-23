Las víctimas llevan sus propuestas a las Corts: "No queremos que ninguna familia sufra lo que nosotros vivimos"

Las "lágrimas de barro" que siguen formando parte del día a día de las familias de las víctimas de la dana del 29 de octubre se han materializado este lunes en las Corts en una exigencia de "correcciones" para que lo ocurrido hace 16 meses que provocó el fallecimiento de 230 personas no vuelva a ocurrir. "Queremos un compromiso firme para que nunca ninguna familia viva lo que nosotros vivimos", ha expuesto Sonia Fuster, coordinadora de SOS Desaparecidos en la Comunitat Valenciana.

Tal ha sido su intervención, desgranando algunas de las propuestas concretas y mezclándose con el emotivo testimonio personal, que Fuster ha logrado algo poco visto en la cámara autonómica: que todos los grupos parlamentarios se mostrasen de acuerdo. "Sí se puede", ha indicado la coordinadora de Sos Desaparecidos en la Comunitat Valenciana, la segunda asociación que ha comparecido en la comisión de investigación de la cámara, aunque con un tono muy distinto al de la primera, Liberum.

"No hablo desde la emoción, hablo desde el dolor, responsabilidad y dignidad de quienes seguimos aquí. 230 familias fuimos golpeadas de manera irreversible", ha indicado Fuster. Su mensaje, no obstante, ha tenido una primera parte previa en su propia camiseta. En ella aparece Ernesto Fuster, padre de Sonia Fuster, fallecido el 29 de octubre de 2024 en la dana.

Bajo ese nombre está el proyecto con el que, según ha incidido la coordinadora de SOS Desaparecidos, la organización reclama "soluciones", "sustituir la vulnerabilidad por la prevención" y "no dar por perdida la situación vivida" porque, ha indicado, pese a las mejoras, "todavía hay brechas operativas" en la seguridad de la ciudadanía. "Queremos un compromiso firme para que nunca ninguna familia viva lo que nosotros vivimos", ha señalado.

La coordinadora de Sos Desaparecidos, Sonia Fuster, en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

En este sentido, ha desgranado las propuestas hechas por la organización para "mejorar la capacidad de anticipación y respuesta operativa, la recuperación post catástrofe y la resiliencia social y territorial". SOS Desaparecidos ya funcionaba antes de la dana, pero ante la catástrofe ofreció su asesoría jurídica, algo que Fuster ha complementado con un equipo "multidisciplinar" para buscar "soluciones" en lo que respecta a las inundaciones, una de las grandes amenazas sobre la cuenca mediterránea, como se ha visto en los últimos meses.

Propuestas concretas

De ahí, el carrusel de medidas lanzado: garantizar la autonomía energética durante 72 horas de infraestructuras esenciales, mejorar los drenajes urbanos, impulsar balsas laminadas para frenar las avenidas de agua, crear una unidad de apoyo regional para prestar asistencia técnica a los ayuntamientos, impulsar una mesa de coordinación entre la Generalitat, la CHJ y los ayuntamientos; contar con una ventanilla única digital para ayudas o establecer registros con redes de voluntariado así como de población vulnerable para garantizar su protección.

Las explicaciones han sido bien recibidas por todos los grupos parlamentarios que han dedicado su turno para agradecer los planteamientos. Uno tras otro, los portavoces de Vox, Compromís, PSPV y PP han coincidido en la exposición de Fuster y le han transmitido su apoyo. "Me genera una satisfacción plena", ha admitido la compareciente después de escuchar a todos los diputados intervinientes.

Para ello también ha ayudado la emotividad generada por el propio testimonio de la representante de la asociación. "Las familias seguimos llorando lágrimas de barro, seguimos construyendo nuestras vidas sobre una ausencia irreparable", ha indicado al tiempo que ha apelado a "transformar el dolor en compromiso". "No pedimos privilegios, pedimos verdad, justicia y garantías de no repetición. Nuestros seres queridos no pueden hablar, pero hablamos nosotros", ha sentenciado.