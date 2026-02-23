El videoanàlisis d'Isabel Olmos
Videoanàlisis d'Isabel Olmos: "Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"
La subdirectora de Levante-EMV recorda que hui es complixen 45 anys del fallit Colp d'estat a la jove democràcia espanyola en el Congrés dels Diputats per part d'Antonio Tejero, Alfonso Armada i Jaime Milans del Bosch. En la seua reflexió, Olmos recorda 'com de dur que va ser viure tantes dècades de dictadura i els nombrosos drets aconseguits en igualtat, laborals, identitaris i de tota mena des que Espanya és un Estat democràtic'.
La sotsdirectora del diari posa l'accent en la importància de València aquella jornada negra, amb els tancs circulant pel centre de la ciutat, amb la gent refugiada a casa per la por d'un possible retrocés polític i social. També nombrosos municipis de Camp de Túria van veure com els militars transitaven els seus carrers des de Bétera o Marines cap al Cap i Casal.
Olmos insistix en el fet que 'ara que l'extrema dreta sembla trobar un important nínxol de suport en els homes joves de 18 a 25 anys' cal redoblar els esforços en memòria, en recordar tot el que suposa viure en dictadura, com vivien els nostres predecessors i en una societat 'que no atén les necessitats dels seus ciutadans'.
