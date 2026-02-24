El 34% de los niños valencianos está en riesgo de pobreza y exclusión social

El 34% de los niños y niñas de la Comunitat Valenciana está en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, que más de tres de cada diez criaturas viven en unas condiciones materiales precarias e insuficientes. Es uno de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida que cada año publica la Generalitat. En el documento, colgado en la página web del Portal Estadístico del gobierno valenciano, se dan asimismo otros datos que explican cómo el riesgo de pobreza no afecta solo a las personas sin empleo o con dificultades de acceso a la vivienda: de hecho, el 18% de los hogares de la Comunitat Valenciana tiene dificultades para llegar a fin de mes.

En este informe se incluyen los datos relativos a 2025, el año pasado, cuando la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,8% en la Comunitat Valenciana. Es decir, que el año pasado, 25 de cada 100 valencianos cumplían al menos una de las siguientes condiciones: sus ingresos son inferiores al 60 % de la mediana de ingresos estatal, no puede permitirse ciertos bienes o actividades de consumo básicas (pagar imprevistos, calefacción, alimentación adecuada, etc.) o trabajan muy poco a lo largo del año, lo que dificulta tener ingresos estables.

Es una cifra alarmante, aunque es todavía peor en el conjunto de España: el 26,2% de los españoles está en riesgo de pobreza y exclusión. Además, para el caso valenciano, la cifra de las personas con bajos ingresos, poca intensidad de empleo o que no puede permitirse cosas básicas se ha reducido en 0,4 puntos respecto al año anterior.

Mujeres y niños, los más perjudicados

Existe, como en tantas otras cosas, un sesgo de género. El porcentaje de hombres afectados por el riesgo de pobreza es del 24,6 %, pero esa tasa aumenta en algo más de dos puntos en el caso de las mujeres, para quienes asciende al 26,9%.

Por edades, los menores de 0 a 15 años son el grupo más vulnerable, con un 34,5% en el total (37,6% en niñas frente a 31,6% en niños), lo que indica que la infancia está más expuesta que los adultos a la precariedad. Es decir, que la pobreza y la exclusión social siguen teniendo rostro infantil, aunque también femenino. La brecha de género es constante: en todos los tramos de edad las mujeres presentan mayores tasas que los hombres.

Entre los 30 y 64 años el riesgo se mantiene estable, y afecta aproximadamente a uno de cada cuatro adultos. Solo a partir de los 65 años se observa un descenso claro, hasta el 18,5%, de la tasa de pobreza y exclusión social, con lo que las personas mayores se perfilan como el grupo relativamente más protegido.

También los niveles de estudios afectan a la tasa de riesgo de exclusión social. En concreto, a mayor nivel de estudios se observa menor riesgo de pobreza. Para educación superior la tasa de riesgo de pobreza es del 12,0%, mientras que para la educación primaria alcanza el 21,8%.

La renta media no llega al salario mínimo

Otro de los datos que se presenta en el informe es que el 36,6% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. No es de extrañar, teniendo en cuenta que, también según la encuesta, la renta media de los valencianos no llega al Salario Mínimo Interprofesional. En concreto, el SMI se sitúa en 17.094 euros brutos anuales (en 14 pagas de 1.221 euros brutos cada una, mientras que la renta media por persona según la encuesta es de 14.017 euros. Una descompensación grande pero menos que la del año anterior, cuando la renta media por valenciano fue un 4,8% menor.

Por otro lado, el 33,3% de los hogares de la Comunitat Valenciana no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2025, aunque esa tasa está 3,3 puntos por debajo del año anterior.

Pero irse de vacaciones ni siquiera entra en los planes de las familias que no pueden hacer frente a los gastos habituales de su vida cotidiana. En 2025, el 17,9% de los hogares manifestó llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad, 2,5 puntos menos que el año anterior. Son algunos menos que en el conjunto de España, donde el porcentaje es el 20,3%.

Esos son los que tienen dificultades severas para pagar los gastos ordinarios en tiempo y forma, pero hay otros hogares que tienen cierta dificultad en llegar a fin de mes: contándolos a ellos, el total de hogares de la Comunitat Valenciana que encuentra dificultades para llegar a fin de mes sube hasta el 43,1%. Un porcentaje de nuevo ligeramente menor que en el conjunto de España, donde asciende al 44,2% de los hogares.