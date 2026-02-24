Ainhoa Moll reivindica el talento joven como “el presente más rotundo y necesario” de la Comunitat Valenciana

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, reivindicó este martes el papel protagonista de la juventud valenciana durante la ceremonia de entrega de la decimotercera edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana, organizados por Levante-EMV. En un discurso marcado por la defensa del talento como motor de progreso, Moll subrayó que los jóvenes “no sois el futuro; sois el presente más rotundo, valiente y necesario que tiene la Comunitat Valenciana”.

Ante representantes institucionales, académicos y empresariales, la directora general puso en valor el compromiso del grupo editorial con estos galardones, impulsados junto a CaixaBank, y que, en sus palabras, constituyen “una de las noches importantes del año” para el periódico. “Nos sentimos especialmente orgullosos de dar visibilidad y premiar el buen hacer que está floreciendo en nuestra comunidad”, afirmó.

Moll enmarcó la labor de los premiados en un contexto de transformación global acelerada. Recordó que, si entre la Primera y la Segunda Revolución Industrial transcurrió más de un siglo, entre la Tercera —la digitalización— y la Cuarta —la inteligencia artificial— apenas han pasado unas décadas. Una ruptura histórica que, según explicó, algunos expertos comparan incluso con la Revolución Agrícola del Neolítico por su profundidad y alcance.

“Esta revolución no está solo en las fábricas; está en nuestras casas y en nuestras familias”, señaló, aludiendo a cambios que afectan a la economía, los modos de producción y la forma de relacionarnos, así como a la capacidad de la ciencia para responder a desafíos globales, como demostró la pandemia de la covid-19.

Frente a este escenario de desafíos, Moll defendió que el principal valor es el talento: “La capacidad de imaginar y utilizar las herramientas que tenemos para hacer realidad nuestros sueños y mejorar el mundo”. En este punto, citó una conocida reflexión de Steve Jobs sobre la capacidad de cualquier persona para transformar las reglas y sistemas establecidos, una convicción que, dijo, inspira el espíritu de estos premios.

La directora general quiso desmontar además uno de los tópicos más extendidos sobre la juventud. “Decimos que los jóvenes sois el futuro, pero esa frase encierra una trampa: desplaza vuestro impacto a un mañana lejano, como si estuvierais en una sala de espera”, advirtió. Por el contrario, aseguró que los jóvenes ya están liderando proyectos “en los laboratorios, en los campos de entrenamiento y en el tejido empresarial”.

En sus trece ediciones, el jurado ha analizado más de un millar de iniciativas. En esta ocasión, 20 finalistas optaban a cinco categorías: Acción Social, Deporte, Cultura, Ciencia y Empresa. Tres candidaturas por categoría fueron seleccionadas por expertos y una cuarta por votación popular a través de la web del diario.

Moll destacó la diversidad y el impacto de los proyectos finalistas, centrados en ámbitos como la transición energética, la escasez hídrica, la salud, la sostenibilidad o la renovación de sectores tradicionales. “No buscáis el beneficio propio, sino el de todos”, afirmó, definiendo a los participantes como una generación “ilusionada, responsable y sin miedo a inventar”.

Antes de dar paso a la entrega de galardones, concluyó con un mensaje claro: “Para Prensa Ibérica, todos los que habéis llegado a esta final sois ya noticia, y de las mejores que podemos dar”.