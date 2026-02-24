La autonomía pedagógica del centro: la "puerta abierta" para que Espriu y Llull no salgan del valenciano en Bachillerato

Salvador Espriu, Mercé Rodoreda, Josep Pla o Llorenç Villalonga han sido nominados por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para ser expulsados del currículum de Bachillerato. Pero tienen una oportunidad para salvarse del veto y no ser expulsados de Llengua y literatura valenciana. A fin de cuentas, los profesores y los centros son los custodios del temario. El plan de la Conselleria de Educación de excluir a los autores en catalán nacidos en Cataluña y Baleares de los temarios del Bachillerato valenciano tiene una fisura que la propia consellera admitió ayer: "los centros tienen autonomía organizativa y pedagógica para completar el currículo con los aspectos que consideren". Lo ha declarado durante su visita a Sagunt, este martes 24 de febrero, acompañada del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau.

La mística puede burlar el veto

Carmen Ortí ha subrayado que el nuevo decreto que se está perfilando, y ha sido tratado en la mesa sectorial, ha de "alinearse con la normativa que supone el marco superior, tanto la Constitución como la Llei d'Ús". En esas normas, abunda, "se establece la cooficialidad de las dos lenguas". De ahí que se esté trabajando en un "currículum integral, tanto para el valenciano como para el castellano en lengua y literatura". Lo que hace este decreto, añade la consellera, "es dar mayor importancia y prioridad a los autores y a los movimientos valencianos, pero no quita que el resto también se puedan tratar porque deja abierta la puerta para que los centros puedan completar con las obras que consideren". En esencia, implícitamente, la consellera admite que los profesores y los centros tienen autonomía a la hora de impartir las materias. De esta forma la mística de Ramon Llull entrará o no será expulsada de las aulas valencianas si así los consideran los docentes.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) ha criticado "el sinsentido" de esta situación en comparación con el castellano, donde, subrayan, "se fomenta el estudio de autores y autoras latinoamericanos, cosa perfectamente normal y obvia, pese los miles de km de distancia".

"Aprovechad la puerta abierta"

El secretario de Estado de Cultura no ha querido desaprovechar el momento, en Sagunto, junto a la consellera, para opinar. Sin ánimo de polemizar, ha aclarado. "No se puede entender la poesía de Estellés sin entender la de Papasseit. No se puede entender la filosofía catalana sin entender a Joan Fuster y no se puede entender la novela policíaca sin Ferran Torrent o cualquier escritor catalán", argumentó Jordi Martí. Emplazó, de paso, a los centros y profesores a aprovechar los resquicios del decreto. La "puerta abierta". "Parece ser que hay una puerta abierta, aprovechadla. Aprovechad la puerta abierta porque los niños de Valencia no se pueden dejar un patrimonio tan importante; igual que sería un desastre que los niños catalanes no estudiásemos o no leyéramos a Isabel-Cla Simó", ha rematado ante la consellera Ortí.