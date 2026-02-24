Multado con 200 euros por poner la baliza V16 pero olvidar otro dispositivo fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores valencianos

La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y llegó para reemplazar a los triángulos que, hasta entonces, servían para señalizar cualquier elemento que pudiera suponer un riesgo en la carretera. Desde un accidente a una avería, la baliza V16 no hace necesario que ni conductor ni ocupantes se apeen del vehículo para colocar la señalización, a diferencia de lo que ocurría con los triángulos.

Además, la baliza V16 ofrece otra ventaja: una vez activada, se conecta a la plataforma de la Dirección General de Tráfico (DGT) para enviar la localización precisa del vehículo en tiempo real, lo que mejora la comunicación con los servicios de emergencia y permite avisar al resto de usuarios de la vía de la presencia de un obstáculo en la calzada.

Pero desde que la baliza V16 es obligatoria, la Guardia Civil ya ha tenido que recordar a los conductores que no sólo disponen de este nuevo elemento para advertir de una emergencia, sino que también existen otros dispositivos que pueden y deben activar en sus vehículos siempre que la situación lo requiera.

Y es que este es un error muy habitual desde el 1 de enero: colocar la baliza V16 pero olvidar poner las luces de emergencia, algo que puede poner en riesgo la seguridad vial e incluso provocar accidentes.

La baliza V-16 es obligatoria desde el 1 de enero de 2026. / Levante-EMV

Cómo señalizar un imprevisto en la carretera

La baliza V16 no reeemplaza a las luces de emergencia, sino que ambos sistemas se complementan. Poner la baliza V16, que emite una intensa luz amarilla, no exime de tener que activar también los llamados 'warnings', ya que los dos dispositivos han de utilizarse de manera conjunta.

Las luces de emergencia son el modo más rápido de alertar a otros conductores sobre un peligro en la vía. De hecho, es muy habitual su activación cuando el tráfico se ralentiza en una vía rápida como una autovía o una autopista (al encontrarnos con una retención inesperada mientras circulamos, por ejemplo) para advertir al resto de conductores de que deben reducir la velocidad.

Y es que estas luces, que hacen parpadear los cuatro intermitentes al mismo tiempo, son el primer aviso visual para cualquier conductor que se aproxime.

Por tanto, cuando es necesario utilizar la baliza V16, no hay que olvidarse de las luces de emergencia, que también hay que activar para alertar al resto de usuarios de la vía de un peligro potencial en la calzada.

Las luces de emergencia son el primer aviso visual de que hay un imprevisto en la carretera; se deben usar junto a la baliza V16. / Levante-EMV

Correcta utilización de la baliza V16

La baliza V16 debe estar siempre en un lugar accesible desde el asiento del conductor. Lo habitual es llevarla en la guantera o en el bolsillo de la puerta para que, en cualquier momento, se pueda tener acceso a ella para activarla y colocarla en la parte más elevada del vehículo.

Lo habitual es ponerla en el techo para, así, garantizarse la máxima visibilidad por parte de los demás conductores y, si no es posible acceder a ese lugar (por ejemplo en vehículos pesados), la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda pegarla en la parte superior de la puerta del vehículo gracias al imán que la baliza V16 debería llevar incorporado.

Sanciones por un mal uso de la baliza V-16

Tanto la Guardia Civil como la DGT recuerdan la obligatoriedad, desde el 1 de enero, de llevar la baliza V16 en el vehículo para señalizar cualquier percance en la carretera. En caso de no tener este dispositivo de emergencia o utilizar uno no homologado, las autoridades podrían aplicar una sanción de 80 euros.

Además, si la baliza V16 no se usa de manera correcta, también puede acarrear una multa de hasta 200 euros, sanciones que se pueden aplicar a aquellos conductores que utilicen la baliza pero no las luces de emergencia para advertir al resto de usuarios de la vía de que su vehículo está detenido en la calzada.

Noticias relacionadas

Y esto es debido, como se ha explicado más arriba, a la necesidad de señalizar todo lo posible un potencial peligro en la carretera para que los demás conductores sean conscientes del riesgo. Y para ello, nada mejor que utilizar los dos sistemas de emergencia: la baliza V16 y las luces de emergencia del vehículo.