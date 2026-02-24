Las capturas de anguilas caen un 90 % en tres décadas en l'Albufera y otros tres puntos de España

L’Albufera de València, el Delta del Ebro, el Miño y el Nalón. Son cuatro de las zonas en las que, tradicionalmente, se han dado más “reclutamiento” de anguilas, es decir, llegadas a las costas, en la Península Ibérica. Pero 33 años, una temporada que equivale a tres generaciones de esta especie que cría exclusivamente en el Mar de los Sargazos, han sido suficientes para que se produzca un “dramático colapso espacial”. En concreto, en esas cuatro zonas que incluyen el Parc Natural de l’Albufera, los ejemplares que llegan de anguila han caído un 89% en ese periodo.

Ese “colapso” es el responsable de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) haya propuesto este martes a las comunidades autónomas, en el Comité de Flora y Fauna, declarar a la anguila especie 'En peligro de extinción'. La propuesta del Gobierno pasaba por incluirla en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, “con el objetivo de garantizar su recuperación y frenar su declive”.

“Un dramático colapso”

Según el informe ‘Anguila Europea, Anguilla anguilla: Resumen de la evaluación de su estado de conservación en España’ elaborado por la Sociedad Ibérica de Ictiología, históricamente la anguila fue “omnipresente”, sobre todo en altitudes por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar. También existen registros hasta los 1.360 metros sobre el nivel del mar.

Pero “la distribución actual de la especie refleja un dramático colapso espacial”, advierte el informe. El documento advierte de que la anguila ha perdido más del 80% de su área de distribución original en la Península Ibérica. “La especie está hoy ausente (excepto cuando se realizan sueltas) en la mayor parte de las regiones interiores españolas, habiendo quedado restringida a áreas costeras”, indica el informe.

Anguilas en la Comunidad de Pescadores de El Palmar / Miguel Angel Montesinos

Para medir ese colapso, el informe tiene en consideración indicadores de reclutamiento, es decir, la llegada a la costa de las angulas, pero también de la biomasa de anguilas amarillas o plateadas en aguas continentales. Analizando esos indicadores, se detecta el principio del fin: los datos hablan de “un drástico declive” a finales de los años 70, “con valores que se han mantenido muy bajos en los últimos años”. “Las tendencias generales muestran declives claros y consistentes en las últimas décadas”, abunda el documento.

Tres generaciones para el declive

Tres generaciones de anguila han sido suficientes para confirmar ese declive poblacional. Cada generación de anguilas abarca once años (dos años de migración de las larvas desde los Sargazos, siete años en aguas continentales antes de madurar y dos años de viaje de vuelta a los Sargazos) y el periodo de referencia para evaluar la transformación de las poblaciones asciende a tres generaciones, es decir, a 33 años.

Pero incluso antes de que transcurra ese período se nota la debacle de la especie. No en aguas valencianas pero sí en las muy cercanas del Delta de l’Ebre. Datos de las pesquerías tradicionales de las lagunas (que se remontan a los años 60) y de un programa de seguimiento científico documentaron un declive histórico, iniciado en torno a 1980, pero también un acusado declive reciente, con pérdidas de entre el 80% y el 90% en solo una década. El declive fue particularmente intenso (88% de media) a lo largo de los 15 años de seguimiento científico, un periodo que no alcanza a cubrir ni la mitad de los 33 años de referencia.

La Comunitat Valenciana: pesca y all i pebre

En España, la regulación de la explotación de la anguila ha recaído, hasta ahora, en las comunidades autónomas, porque la especie no se incluía en ninguno de los listados estatales de protección. Hay cinco situaciones, dependiendo de la autonomía que se tome como referencia. Algunas, en particular Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Navarra y el País Vasco, mantienen la veda total.

La pesca está permitida en Cataluña y la Comunitat Valenciana. En la actualidad, en la Comunitat Valenciana no está permitida la pesca a particulares y únicamente la cofradía de pescadores de El Palmar cuenta con la autorización para poder realizar capturas. En otras zonas, como Asturias, Cantabria y el tramo internacional del río Miño en Galicia, solo se permite la pesca angulas, pero no de anguila. Al contrario ocurre en Murcia y Galicia, que permiten pescar anguilas pero no angulas. Más dramático es el escenario en Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, La Rioja, donde la especie está extinta.

Aunque hasta ahora la competencia recaía en las comunidades, la Unión Europea tiene una normativa específica sobre anguila que obliga a los estados miembros a desarrollar e implementar planes de gestión específicos de la especie para cuencas fluviales y otros hábitats naturales. La norma tiene como objetivo garantizar que inicie su migración a los Sargazos al menos el 40% de la biomasa de anguila plateada que lo haría en condiciones prístinas, es decir, al reducirse las causas antropogénicas de mortalidad (pesca, centrales hidroeléctricas o pérdida de habitats). Pero la norma tiene, de momento, un impacto muy limitado, por no decir totalmente insuficiente: ninguna de las regiones españolas que aún tienen anguila alcanzan el objetivo del 40% de escape establecido en la legislación europea.