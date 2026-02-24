Las comarcas valencianas ganan peso frente a la ciudad: la diputación abre oficinas en siete municipios para descentralizar sus servicios

La Diputación de Valencia ha presentado este martes su 'plan de oficinas comarcales de asistencia a los municipios', una iniciativa pilotada por Ens Uneix, socio de gobierno del PP de Vicent Mompó, que culmina una de las obsesiones de Jorge Rodríguez desde que presidió la corporación entonces como miembro del PSPV hace casi una década: la descentralización de la institución provincial a través de las comarcas, fijando estas como nuevo marco de referencia más próximo al ciudadano.

Una "apuesta política clara" por el "municipalismo", según ha explicado la vicepresidenta primera Natàlia Enguix en la presentación, y que conecta con una concepción territorial históricamente ligada a la izquierda. Con todo, el proyecto tiene el respaldo también de Mompó, posiblemente el político más 'comarcalista' del PP y que ha querido estar en la puesta de largo de hoy. El plan, que también ha sido expuesto este martes a los grupos, se llevará al próximo pleno para su aprobación.

En concreto, prevé la apertura de siete oficinas comarcales en municipios "estratégicos" que actuarán como sedes filiales de la Diputación de Valencia con el fin último de "acercar" la institución al ciudadano y dar apoyo a los pueblos más pequeños en tareas de gestión ordinaria. "Descentralización y proximidad", ha resumido Enguix.

Dónde se ubica cada oficina

Cada sucursal, cuyas aperturas serán progresivas, tendrá un rango de acción determinado. Así, la de Utiel abarcará la Plana Utiel-Requena, Valle de Ayora-Cofrentes y el Rincón de Ademúz; la de Ontinyent, la Vall d'Albaida; la de Llíria, Camp de Turia y los Serranos; la de Buñol, la Foia de Bunyol; la de Xàtiva, la Costera y Canal de Navarrés; la de Gandia, la Safor; y la de Alzira, la Ribera Alta y Baixa.

Por su parte, los ciudadanos de municipios de l'Horta Sud y Nord y del Camp de Morvedre seguirán siendo atendidos en los servicios centrales de València dada su "proximidad" con el Cap i Casal.

La mayoría de estos municipios ya contaban con oficinas de gestión tributaria, órganos basados en esa misma concepción territorial comarcal pero con un alcance acotado que ahora se quiere ampliar. De esta forma, la de Llíria, Xàtiva y Gandia permanercerán en la misma sede, mientras se buscan nuevos emplazamientos para las de Ontinyent, Utiel, Buñol y Alzira.

Sin coste municipal

Enguix ha remarcado que esta ramificación no implica crear una "nueva administración" ni "duplicar estructuras", sino una "reorganización y refuerzo" a los municipios y sus ciudadanos para que los servicios "lleguen antes y con mejor calidad".

Como ejemplo, ha explicado que brindarán apoyo a los ayuntamientos en áreas como urbanismo, contratación o captación de subvenciones y que servirán como "punto de atención directa" al ciudadano. Y a largo plazo, ha indicado que el objetivo es que "también incorporen proyectos y servicios como Igualdad, Memoria o Turismo".

El proyecto no supondrá coste alguno para los ayuntamientos y las oficinas se dotarán con personal propio de la diputación. Enguix ha apuntado que, también a futuro, se podrá modificar la RPT para incorporar "nuevos perfiles que hagan falta".

Un "proyecto de legislatura"

Enguix ha defendido este plan, que Ens Uneix tiene en mente desde inicio de legislatura, por la "heterogeneidad" de los 266 municipios de la provincia, el 70 % de menos de 5.000 habitantes y más de 80 de ellos que no llegan al millar. Ha detallado que la implantación "progresiva" arrancará desde las zonas periféricas, "donde están las mayores necesidades", y "atendiendo a los municipios en riesgo de despoblación".

Aunque el proyecto tiene el claro cuño de Ens Uneix, la vicepresidenta de los de la Vall ha subrayado que se trata de un proyecto "de legislatura" que aspira a consolidarse con el tiempo. Ha remarcado también que es una iniciativa "transversal", implicando en la misma al PP de Mompó.

Apoyo explícito de Mompó

El apoyo del líder provincial del PP, en cualquier caso, ha quedado explicitado con su asistencia a la presentación del plan ante los medios. "Quería acompañar a Natàlia en un día importante", ha destacado el alcalde de Gavarda, que también ha querido blindar este proyecto como un "eje central de la diputación que queremos".

"El objetivo es ser últil a los pueblos y que fuera una institución abierta y presente en el territorio, porque solo conociendo el territorio se puede acertar con las decisiones", ha agregado Mompó, que también ha incidido en que esto no supone "aumentar la infraestructura" sino "que todos los pueblos tengan acceso a los mismos servicios" y que "no todo esté centralizado" en València.