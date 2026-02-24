Bulos, emoción y exigencias en el estreno de las asociaciones de la dana en las Corts

Y tras no pocas polémicas y casi 500 días desde la catástrofe, la voz de las asociaciones de la dana se escuchó en las Corts. Organizaciones tanto de víctimas, de afectados, de vecinos, ciudadanas y hasta personadas en la causa. El acuerdo de que intervinieran "todas" las que lo reclamaran fue una diferencia, no exenta de polémica, respecto a las comparecencias hechas en el Parlamento Europeo o el Congreso y se concretó ayer con el paso de cinco organizaciones (habrá otras cuatro este martes) por la cámara autonómica que hicieron de su amplio abanico de representación un carrusel de emociones, acusaciones, exigencias y hasta teorías de la conspiración.

Abrió la sesión Concepción Cuevas, presidenta de Liberum, entidad sobre la que matizó que no es una "asociación de víctimas" sino "pro Derechos Humanos" y que se impulsó en 2021 con el propósito "de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia" según su web. Personada en la causa (igual que en Adamuz o el caso Koldo), agitó la teoría, sin prueba alguna, de que el número oficial de víctimas, 230, no es el real. "Muchos asociados de la zona nos dicen que las víctimas reales no se corresponden con las identificadas", indicó Cuevas que trató de poner como venda un "no se sabe si es o no cierto", pero pidió investigarlo.

Alejandro Carabal, presidente de la Asocicación de Damnificados por la dana Horta Sud, este lunes en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

En esa falta de conteo oficial dijo que estarían las personas fallecidas en sus coches, apuntadas como "accidente de tráfico". El planteamiento, pese a dejarlo siempre en algo que "comentan" algunos socios , es falso: las víctimas in itinere sí están contabilizadas, como los casos de Eva Canut, fallecida al volver del trabajo de Riba-roja de Turia (su hija Andrea habló en el funeral) o Janine y su hija Escarlett, muerta antes de nacer. Esa intervención provocó la queja de los portavoces de la izquierda, que le reprendieron, mientras PP y Vox evitaron contraargumentarle: "Hemos venido a escuchar, tomar nota, no a reñirle ni aplaudirle".

Crítica a Mazón

La situación cambió en la siguiente intervención. Fue Sonia Fuster, coordinadora de SOS Desaparecidos en la Comunitat Valenciana. Su llamamiento a "transformar el dolor en un compromiso real" para impulsar "correcciones" y evitar nuevas catástrofes generó el consenso en los grupos. Tras admitir que las familias siguen "llorando lágrimas de barro", desgranó una serie de propuestas concretas desde la coordinación entre administraciones, drenaje urbano, balsas de laminación o ventanilla única para ayudas fueron algunas de las medidas.

Ese clima de consenso tuvo alguna grieta en la declaración de Alejandro Carabal, presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, la primera organización de la jornada que había estado antes en la reunión con Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez o en el Congreso, de ahí su "por fin en casa". Así, tras incidir que la situación de la salud mental en la zona está "fatal" y que el área está "más vulnerable", Carabal señaló a Carlos Mazón y su situación como diputado en las Corts tras el 29-O: "No podemos aceptar que el máximo responsable de la emergencia en ese momento siga aforado", aseguró.

Vídeo: Comparencencia en la comisión de la dana de la asociación "Tots a una Veu". / M.A.Montesinos

A ello afeó que con la activación de la Oficina del expresident haya contratado como asesor a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident. "¿Enserio tenía que ser el de ‘Salo de confinar nada’? Si esa persona no lo hizo bien", indicó. En su turno, el síndic del PP, Fernando Pastor le contestó que no compartía sus "juicios de valor y comentarios", pero los entendía, respetaba y reivindicó que los podía decir porque había sido invitado a la comisión, algo que no hizo el Congreso con SOS Desaparecidos. "Evidentemente, faltaría más, pero igual que usted puede aceptar o no mis comentarios, yo puedo aceptar o no la gestión de su gobierno y las consecuencias que ha tenido", sentenció Carabal.

Genera "frustración"

Más calmada resultó la sesión de la tarde, aunque no exenta de emociones. "Tenemos ayuda, pero no es suficiente; esto no se supera, es algo traumático, es horroroso", dijo Alba Bodelón, presidenta de la Asociación de Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, encargada de cerrar la jornada. Su intervención fue una advertencia a los problemas que siguen viéndose en una de las localidades de la zona cero, la crítica a la "lentitud" de la reconstrucción que está generando "frustración y rabia" y la exigencia de "voluntad política" para ejecutar "cambios estructurales". "Benetússer no necesita reparar, sino transformar", reivindicó.

Noticias relacionadas

Previamente, fue el turno de Fernando Catalán, de 'Tots a una veu', una "agrupación independiente, transversal y apolítica" surgida de la "inquietud" tras el desbordamiento del Poyo. Entre los aspectos señalados por esta organización, está la alerta ante la "insuficiencia" de infraestructuras adecuadas de prevención, la falta de mensajes "claros" en situaciones de emergencia así como la reclamación de coordinación entre las distintas administraciones porque ahora, casi 500 días después, es "más necesaria que nunca".