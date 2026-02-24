Cuenca y Lanuza, encuentro en un céntrico restaurante de València

En la terraza de un céntrico restaurante de València, a pocos metros del Palau de la Generalitat, se ha visto hoy al ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, compartiendo mesa y confidencias con Josep Lanuza, el que ha sido consultor político del expresidente, con quien llegó al Cecopi la tarde-noche de la dana, y que permanece colaborando con los actuales huéspedes del Palau.

Lanuza ha ido esta semana a declarar al juzgado de Catarroja, donde se instruye la causa de la dana. Cuenca, que ahora ejerce como asesor en la oficina de apoyo del expresident en Alicante, ya lo ha hecho en cuatro ocasiones.

El encuentro ha coincidido con la exposición razonada de la jueza al TSJ para investigar a Mazón. ¿Estarían comentando la jugada?