El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover

Marzo no es el mes más lluvioso del año en València (otoño le suele ganar), pero sí es bastante variable como para que, si coincide una situación de levante o un frente activo, parezca que casi siempre llueve en Fallas. De hecho, el año pasado hasta tres mascletaes fueron aplazadas la primera semana de Fallas debido a las intensas lluvias.

Debido a los vientos de levante/grégal (E–NE), el aire llega cargado de vapor de agua desde el mar y, al ascender (por convergencias en costa o por la orografía cercana), condensa y provoca las precipitaciones.

Esta semana: sol

Esta semana, tendrá lugar el episodio más veraniego, jueves y viernes, dejando una sensación térmica más agradable en la capital y su franja costera. Aquí se esperan los registros más altos, con máximas en torno a los 20 y 21 grados y una presencia predominante del sol, apenas interrumpida por intervalos de nubes altas. En especial, el jueves destaca por la calma atmosférica: la previsión apunta a viento prácticamente en calma en varias franjas del día

El tiempo en Valencia según la Agencia Estatal de Meteorología / Aemet.es

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fin de semana bajarán ligeramente las máximas hacia los 18 grados y aumentará la incertidumbre con un repunte de la probabilidad de lluvia (en torno al 35%).

Esa posibilidad de lluvias marcará el cambio en el tiempo en Valencia después de que el gran domingo fallero de la Crida diera paso al verdadero tiempo de Fallas: sin aire, sol y más de 20 grados de temperatura.

Posibilidad de lluvias

De cara a la semana que viene, ese ambiente cambiará y la Aemet notifica también probabilidad de lluvias a lo largo de la semana, cuando ya habrá mascletaes todos los días a partir del 1 de marzo. Así que València encara la primera semana de marzo con un patrón meteorológico claramente inestable y con la lluvia como protagonista.

El pronóstico apunta a un arranque suave en temperaturas, con máximas en torno a 18/19 grados y mínimas de 10/13 grados), pero con un incremento progresivo de la precipitación a medida que avancen los días.

Un episodio anterior de fuertes lluvias en Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El miércoles 4, el peor día

Según la previsión, el lunes habrá un escenario de chubascos débiles y dispersos, con acumulados poco significativos. A partir del martes 3 de marzo, la probabilidad de episodios de lluvia gana peso y el miércoles 4 de marzo se perfila como la jornada más complicada, con precipitaciones más persistentes y el mayor volumen de agua esperado de toda la semana. El jueves mantendría el tono húmedo, mientras que el viernes tendería a una situación más irregular, con chubascos puntuales y cantidades más contenidas.

El fin de semana, en cambio, abre la puerta a una tregua con el sábado 8 de marzo, que aparece como un día de estabilidad, con nubosidad variable y sin lluvia. Un respiro que, en pleno tramo previo al calendario festivo, puede resultar clave para la planificación de actos al aire libre. Con todo, el escenario sigue sujeto a matices de última hora en el litoral valenciano.