El incendio de un camión corta la AP-7 en Tavernes de la Valldigna

Un camión incendiado en la AP-7 ha obligado a cortar, este martes a primera hora, todos los carriles de la autopista en sentido València. Según informa la DGT, se ha procedido al corte total de la carretera para facilitar el trabajo de los bomberos desplazados hasta la zona del suceso. En estos momentos la vía continúa cortada en sentido València.

El fuego se ha registrado minutos antes de las 6:30 horas de la mañana en el término municipal de Xeresa y la DGT ha procedido a cortar por completo la carretera entre Xeraco y Tavernes de la Valldigna, entre los puntos kilométricos 572 y 565. Tal como informan desde la DGT, se ha habilitado un desvío alternativo a través de la N-332, por donde se está derivando la circulación en sentido València. Hacia Alicante la carretera está completamente operativa, según confirman las mismas fuentes.

El incidente provoca tres kilómetros de retenciones en la vía. La A-38 y la N-332 también se ven afectadas a la altura de Xeresa por el corte de sus enlaces con la AP-7.

Información en elaboración

