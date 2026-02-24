Llorca: "La Comunitat Valenciana es una de las mejores para que un joven tenga ese futuro que merece"

XIII Premios Talento Joven. / ED

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido el encargado de clausurar la XIII edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana, unos reconocimientos organizados por Levante-EMV y CaixaBank, a los que ha agradecido su apuesta por la juventud y por ofrecer esa oportunidad que "tanto necesita". "Es un orgullo como valenciano saber que tenemos tanto talento y tenemos tantas ganas de transformar la sociedad en esta tierra", ha compartido.

El líder del Consell ha dirigido sus palabras a las y los jóvenes presentes en el auditorio del CaixaForum Valencia, a quienes ha querido trasladar un mensaje optimista, teniendo en cuenta todas las dificultades a las que se enfrentan en la actualidad en asuntos como el acceso al mercado laboral, la vivienda o la conciliación. "Lo tenéis más difícil que hace 35 o 40 años", ha admitido Llorca, pese a la sobrecualificación de la juventud actual en materia formativa y tecnológica. Algo que ha definido como una "contradicción".

En este sentido, ha defendido el compromiso de la Generalitat por dar respuesta a sus necesidades. "Represento a una administración que sí tiene un plan para todos vosotros y que sí que cree que esta tierra, la Comunitat Valenciana, es una de las mejores para que un joven o una joven tenga ese futuro que merece", ha reivindicado. Así pues, ha destacado el papel que juega el Ivace para apoyar al emprendimiento y la internacionalización o los planes de Labora en materia de inserción laboral. "Estamos haciendo un enorme esfuerzo por bajar impuestos, para que haya una conciliación familiar y laboral importante", ha añadido.

En cuanto a la vivienda, Llorca ha recordado que el Consell ha diseñado un plan para la adquisición de la vivienda. "Esta mañana hemos presentado un plan de avales en el Instituto Valenciano de Finanzas que va a permitir que cualquier joven que quiera optar a una vivienda tenga el 100 % de la financiación", ha subrayado. El jefe del Ejecutivo autonómico también ha citado el Plan Vive. "Nos marcamos el objetivo de impulsar las 10.000 viviendas, hoy estamos en torno a las 5.000. El 40 % quedan reservadas para la gente joven que quiera adquirir por primera vez una vivienda", ha afirmado.

Con todo, Llorca ha incidido en que las y los jóvenes, especialmente los valencianos, tienen que ser optimistas. "Este año que acabamos de pasar, uno de cada dos jóvenes que ha encontrado empleo en España lo ha encontrado la Comunidad Valenciana", ha apuntado, y ha concluido reiterando que hay que seguir trabajando para una juventud con tantas "ganas y talento".