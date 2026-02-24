Modelo "pionero" en España: Sanidad reduce de 180 a 24 días los tiempos para un diagnóstico con catéter en los hospitales valencianos

Los servicios de Hemodinámica de dos hospitales valencianos, La Fe y el Arnau de Vilanova en València, han conseguido reducir el tiempo de espera para realizar un diagnóstico con catéter en un 90 %, de 180 a 24 días, gracias a un trabajo de colaboración en red, que ha permitido dirigir a los pacientes directamente a quien mejor puede atender su dolencia, dependiendo de la complejidad de la misma y buscando la especialización. Las pruebas de mayor complejidad se remitirán a especialistas con mayor experiencia las de menor complejidad pueden ir a los distintos hospitales de la red, a sus unidades ordinarias. En definitiva, se trata de construir nuevos circuitos asistenciales.

De este modo, estos dos centros han cambiado su modo de trabajo a un sistema colaborativo y han servido de experiencia piloto para la creación de cuatro Unidades de Hemodinámica Avanzada que se estructurarán de forma diferente, en un modelo "pionero" en España, según el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que permite hacer más "eficientes" los recursos. Estas cuatro unidades estructuradas recientemente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) estarán en los siguientes centros:

En el hospital Clínico de València, de quien dependerán los departamentos de Vinaròs, La Plana, Sagunt y el de Gandia.

En el hospital La Fe de València, centro referente para los departamentos del Doctor Peset, Manises y Arnau-Llíria.

En el hospital General de València, que coordinará los departamentos de Requena, la Ribera, el Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent y el General de Castelló.

Y, por último, en el Doctor Balmis de Alicante que se encargará de acoger al resto de hospitales de la provincia.

Hospital La Fe de València. / LEV-EMV

"Positivo" y expandible

"Hemos conseguido eficacia, pero lo más importante es que hemos conseguido calidad", ha aseverado Gómez este martes, quien no descarta implantar el modelo en otras unidades o especialidades después de comprobar que es una experiencia "claramente positiva". Por el momento, no ha querido especificar a qué especialidades podrían extenderse para no "generar expectativas", pero sí que ha reafirmado su convencimiento sobre el sistema de "compartir los recursos asistenciales, acortar los tiempos de acceso al tratamiento y garantizar mayor calidad y equidad para todos los pacientes con patología cardiovascular".

Una de las dudas que surge es si centralizar la especialización de alta complejidad obligará a los pacientes a desplazarse al centro de referencia porque, por ejemplo, un paciente de Vinaròs debería ir hasta València ciudad. "No necesariamente porque los facultativos también podrán desplazarse a los hospitales de cada nódulo -, ha explicado-. Irá en función de la patología y del procedimiento concreto a realizar".

Centros de referencia

Esta decisión ahonda en el modelo de centralizar los recursos que la actual Conselleria de Sanidad está desarrollando desde su llegada a la Generalitat Valenciana y crear grandes centros de referencia que aglutinen los servicios de especialización. Así se justificó, por ejemplo, el cierre de la Unidad de Cirugía Cardiaca en mayo del pasado año, unas intervenciones que, desde entonces, se derivan al Hospital General de València.

Se trata de un modelo radicalmente opuesto al de la era del Botànic, que abogó por potenciar también algunos hospitales de los mal llamados comarcales. Un estudio reciente de la Universitat de València (UV) revelaba que cerca de 200.000 valencianos tardarían más de 30 minutos en llegar por carretera al hospital en situación de emergencia, algo que se considera "riesgo alto"; y que 30.000 viven a más de 60 minutos, la 'golden hour', que podría ser decisiva en situación de supervivencia. El estudio señalaba este hecho como un reto en "términos de equidad territorial y acceso efectivo".

Justamente este argumento, el de la equidad y la eficiencia, es el que lleva a Sanidad a crear estas cuatro unidades de Hemodinámica Avanzada, una 'revolución' en su estructura y funcionamiento que ha permitido reducir la espera para un diagnóstico mediante catéter de 180 a 24 días.