Olga García: “Crear oportunidades es una forma de cuidar el futuro”

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Olga García, ha reivindicado este martes la ilusión y la imaginación como motores imprescindibles del progreso durante su intervención en la gala de los Premios Talento Joven CV 2026, organizados por Levante-EMV junto a la entidad financiera.

En un discurso celebrado en el auditorio del CaixaForum València, García ha trasladado a los finalistas el mensaje del presidente de CaixaBank, Tomás Muñoz, quien no ha podido asistir por una indisposición de última hora. “Es un honor para nosotros estar aquí”, ha señalado, antes de subrayar que acompañar estos premios “es mucho más que un compromiso institucional; es una oportunidad”.

La directora territorial ha invitado a los jóvenes a ir más allá de los indicadores tradicionales de éxito y a poner el foco en valores como la ilusión, la imaginación y la capacidad de hacer soñar a otros. “Progresar es atreverse a ilusionarse con lo que todavía no existe y aspirar a construir lo que intuimos que puede ser mejor”, ha afirmado ante los asistentes a la decimotercera edición de estos galardones.

García ha defendido que, pese a que algunos puedan considerar ingenua esa mirada, la experiencia demuestra que “sin ilusión no hay forma de sostener ningún proyecto verdaderamente difícil”. En su opinión, un territorio y un país avanzan cuando su juventud mantiene intacta esa capacidad de ilusionarse.

No obstante, ha advertido de que el talento, por sí solo, no es suficiente. “Para transformar la ilusión en progreso, el talento necesita oportunidades”, ha remarcado. En este sentido, ha apelado a la necesidad de construir ecosistemas que incluyan redes de apoyo, acompañamiento y espacios para experimentar, así como el respaldo de familias, docentes, entrenadores y mentores. “Crear oportunidades es una forma de cuidar el futuro”, ha añadido.

Durante su intervención, ha recordado que los premios reconocen la excelencia en cinco ámbitos clave —empresa, ciencia, cultura, acción social y deporte— y ha puesto en valor “la creatividad, el compromiso y la enorme fuerza transformadora” de los finalistas.

En un mundo cada vez más automatizado e inmediato, García ha defendido que el progreso no depende únicamente de los recursos o la tecnología, sino de la capacidad de imaginar futuros posibles. “No os quedéis solo con el resultado visible”, ha animado a los jóvenes, instándoles a crecer “con humildad y ambición” y a compartir lo aprendido.

“Estamos con vosotros, creemos en vosotros y contamos con vosotros”, ha concluido, en un mensaje directo a una generación que, a su juicio, ya es referente y ejemplo de todo lo que se puede conseguir cuando se piensa en grande.