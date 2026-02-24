El paso de Rubén Gisbert por las Corts acaba en bronca: "Es un peligro para la democracia"

El paso de Rubén Gisbert, entre otras cosas, abogado, influencer y presidente de la asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo', ha acabado, cómo no, en bronca. Ha sido la última comparecencia de la mañana por parte de las entidades vinculadas a la dana en la comisión de investigación de las Corts donde el también 'youtuber' natural de Catarroja ha aprovechado el foro para desplegar su ofensiva contra la jueza de la dana contra la que ha explicado que ha presentado una querella por prevaricación.

Gisbert ha mantenido un choque verbal con el síndic del PSPV, José Muñoz, que le ha acusado de ser "un peligro para la democracia", de ser "un farsante", de "ocupar un espacio que no le corresponde", en referencia a su intervención en la comisión justo después de las asociaciones de víctimas, y de ayudar a "estar degradando las instituciones y la democracia valenciana". "Hoy usted es la demostración de que la democracia valenciana está en los mínimos históricos", ha insistido.

El dirigente socialista ha ido al choque con Gisbert desde la primera intervención que tienen los grupos previa a que hable el compareciente. De hecho, el PSPV ha comenzado su turno proyectando el vídeo en el que Gisbert, colaborador durante la dana del programa de Íker Jiménez, se arrodillaba para mancharse de barro. "Esta es su credibilidad", ha indicado Muñoz, una acusación ante la que Gisbert ha indicado que por ese vídeo le estuvieron "machacando" durante días y que provocó el despido del programa.

No ha sido la única polémica de su paso por la zona cero donde ha dicho que llegó el mismo día 30 de octubre a las 7:30 horas junto a un cámara de Mediaset. También ha tenido confrontación por si ha sido o no el artífice del bulo de los centenares de fallecidos en el parking de Bonaire, algo que no ocurrió. Gisbert ha indicado que esa noticia que difundió ya la habían publicado otros medios de comunicación cuando él lo citó en redes y ha indicado que si fue a Bonaire fue para reprocharles a los periodistas que pusieran el foco ahí.

"Falta de credibilidad"

Pero además Gisbert es abogado y está personado en la causa de la dana donde representa a 8 víctimas. En esta ha pedido la imputación de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, contra quien ha vuelto a cargar. "Queremos que se sepa toda la verdad", ha indicado en una reclamación en la que también ha apuntado hacia la jueza que instruye la investigación en Catarroja y contra quien ha anunciado que ha presentado una querella por "un delito de prevaricación por la revelación su concomitancia y la usurpación de funciones púbicas en la figura de su marido".

"Su marido la ha sustituido en las prácticas de las diligencias, cualquier persona que ame la justicia ha de vomitar. Si no es causa de nulidad e injerencia en un procedimiento penal no sé lo que es", ha expresado Gisbert. Por su parte, Isaura Navarro, de Compromís, le ha recordado que si algo se está descubriendo sobre lo que ocurrió el 29-O es gracias a la investigación judicial . "¿Aunque intervenga su marido?", le ha interrumpido el calificado a sí mismo "letrado independiente" ante lo que el PSPV ha insistido en su "falta de credibilidad".

Y aún ha habido tiempo para otro roce más. De hecho, Gisbert ha afeado directamente a los diputados que son "empleados de los partidos" que "cumplen una orden como monos" y que es desde ese momento en el que "se comprometió la Constitución" por lo que "fracasan las instituciones", como se vio el 29-O. "Esto no es un Estado fallido, lo de la dana fue una mala gestión que han hecho unos responsables políticos", le ha contestado Navarro. "Usted es un peligro para la democracia", ha sentenciado Muñoz.