El politólogo de Mazón, contradice al chófer o los escoltas y defiende que trabajó "veinte minutos en el Palau"

El asesor "político y externo" del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Josep Lanuza Navarro, el politólogo y consultor contratado por el Partido Popular desde antes de la dana, echó ayer un capote al exjefe del Consell. Un salvavidas judicial para explicar parte de la última hora del 29 de octubre de 2024 que Mazón sigue sin aclarar dieciséis meses después de la dana. Lanuza declaró ayer durante casi cuatro horas ante la jueza, el fiscal de la dana y los abogados de la causa. Y defendió, en contra de lo que declararon el chófer y tres de los escoltas, que Mazón llegó al Palau de la Generalitat entre las 19.30 y las 19.42 horas del 29 de octubre de 2024. Una franja horaria que le permite defender que "trabajaron 20 minutos" en la calle Caballeros antes de partir a las 20 horas hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) desde las 17 horas.

A Lanuza se le atribuye la estrategia política a seguir tras la dana y la batalla de relatos surgida tras la dana, que desde la Generalitat Valenciana ha pasado por culpar a las agencias estatales (la Aemet y la CHJ) de las graves consecuencias de la dana, con 230 fallecidos. Y precisamente de estrategia pensaban hablar Mazón y Lanuza el 29 de octubre de 2024 a partir de las 19 horas, según declaró ayer el politólogo a la jueza de la dana. Porque de la emergencia, declaró ayer Lanuza, "no le puedo decir, no tenía conocimiento".

El encuentro acordado entre Carlos Mazón y Josep Lanuza a partir de las 19 horas en el Palau de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 era "para ver asuntos de partido o estrategia", según pudo saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. Ninguno de los asuntos estaba relacionado con la emergencia que se vivía desde primera hora de la mañana, admitió. "Teníamos asuntos pendientes", explicó, como "analizar el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para tratar de entender qué pasaba en la Comunitat Valenciana y corregir o no la estrategia". Y tratar también los presupuestos de la Generalitat, que estaban a punto de presentarse.

Josep Lanuza aseguró que el 29 de octubre de 2024, tras acompañar a Mazón por la mañana a un acto de Aenor, quedaron en verse por la tarde a partir de las 19 horas. El politólogo asegura que llegó al Palau de la Generalitat a las 18.30 horas. "Me recibió un ordenanza y subí a los sillones que hay enfrente del despacho [de Mazón]". Según explicó, bajó al cuarto de baño, y cuando estaba en el patio gótico [el espacio a la entrada del Palau de la Generalitat que separa las dos torres] llegó Carlos Mazón, sólo y "normal, no le vi nada raro". Aunque aseguró que no tenía "el minutaje", el consultor político facilitó un nuevo horario de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat: "entre las 19.30 y 19.42 horas". Un horario que contradice la versión facilitada por los escoltas y el chófer de Mazón que ubicaron la llegada del presidente de 19.45 a 19.50 horas. La nueva franja horaria facilitada por Lanuza le permitió sostener que tuvo una reunión "de trabajo" con el entonces presidente de la Generalitat de 20 a 25 minutos, según confirmaron fuentes conocedoras de su declaración.

Ante la evidente contradicción entre la nueva versión facilitada por Lanuza y la que ofrecieron tanto los escoltas como el chófer, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, preguntó directamente al testigo sobre esta divergencia de versiones. "No coincide con lo que dijeron los escoltas, que [Mazón] subió a su despacho y bajó enseguida a una hora mucho más cerca que las 20 horas… No sé a quien me tengo que creer si a usted o a los tres escoltas…", aseguró ayer la jueza de la dana. "Yo le digo como lo recuerdo", respondió el consultor que exhibió en su declaración una memoria un tanto selectiva.

En esa reunión de 20-25 minutos antes de las 20 horas, Mazón hizo o recibió cinco llamadas del secretario autonómico de infraestructuras, el secretario autonómico del gabinete del President, la directora general de la Secretaría del gabinete del president, la consellera de Justicia e Interior y la directora general de organización, coordinación y relaciones institucionales. "¿De qué hablaba el presidente en esas conversaciones? ¿Alguna era de la emergencia?", se interesó la magistrada de la dana. "Que yo le escuchara no", se justificó. La explicación que dio ayer Lanuza en sede judicial es que él no escuchaba el contenido de las llamadas del president. Y que únicamente tenía información de lo que le contaba Mazón al colgar. El politólogo recordaba que en una llamada, no recordaba cuál, versó sobre que "había un problema con una presa".

Lanuza también habría sido quien informó a Mazón sobre la dimensión de la tragedia: «Presidente, hay muchos muertos», según la información publicada por Levante-EMV el pasado 26 de octubre. Aunque el consultor respondió en un escrito remitido a Levante-EMV, tras esta información, en el que aseguraba que era «falso» que el president llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. «En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de l’Eliana, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho», aseguró. Una versión que hoy ha ratificado Josep Lanuza ante la jueza de la dana. La acusación popular y particular que ejerce Ciudadanos preguntó a Lanuza por la noticia que publicó Levante-EMV en su edición digital y en papel del 26 de octubre: "Presidente, hay muchos muertos". El consultor del PP declaró que esta información "es falsa y ejercí el derecho de rectificación". Aunque cabe recordar que en esta noticia, Levante-EMV también reveló que Mazón acompañó hasta el aparcamiento de la Plaza de Tetuán a la periodista con la que compartió la larga sobremesa en El Ventorro, y que después se corroboró en la instrucción judicial de la causa de la dana.

Acompañó a Mazón a su llegada al Cecopi

A Josep Lanuza también se le ha preguntado por el trayecto en el que acompañó a Carlos Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, donde llegaron a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos «tardíos y erróneos». En este trayecto en coche en las horas cruciales de la dana, viajaban en el mismo coche Mazón, Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez. De ahí que la jueza de la dana decidiera citarlos por si "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. La magistrada de la dana también confiaba en que la declaración de Lanuza y Gómez permitiera conocer lo que sabían de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas".

Un trayecto del que Lanuza sólo recordaba ayer que Mazón habló con la consellera Salomé Pradas para decirle que "ya estaban de camino" y con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Aunque el politólogo aseguraba "no recordar nada" más de esas conversaciones. Una respuesta que provocó una nueva respuesta escéptica por parte de la jueza de la dana quien llegó a asegurar que esa respuesta "no era creíble" porque Lanuza iba "en el mismo coche" que Mazón por lo que no podía alegar que no escuchó lo que decía. Lanuza llegó a justificar en que no recordaba la literalidad. Sí reveló que Mazón mostró "preocupación por Forata". El Es Alert les llegó, según confirmó, cuando el coche oficial aún iba por la margen izquierda del río, a la altura de la estación de Pont de Fusta en dirección a l'Eliana.

En el tramo final de la declaración, la defensa del exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, protestó en sala por las preguntas realizadas por la abogada Míriam Salmerón, que representa a la acusación particular de la Associació de víctimes de la dana 29 d'octubre de 2024, sobre si intervino en la dimisión de Carlos Mazón y le aconsejó "decir la verdad". El alegato de la defensa de Argüeso provocó que la jueza de la dana hiciera mención a las "acusaciones" que ejercen de "defensa en la causa de la dana" respecto a los dos únicos investigados por ahora (Salomé Pradas y Emilio Argüeso) como sucede con el Partido Valores. Pero también la defensa entre alguna defensa del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el que se indaga tangencialmente (al estar aforado no se le puede investigar directamente) y que, recordó la jueza de la dana, la defensa "no está legitimada para defenderle".

Experto en contramarketing y comunicación política

Josep Lanuza es un experto en contramarketing, comunicación política y en contrarrestar relatos. Una especie de sherpa especializado en crisis políticas, pero también en «campañas sucias» pensadas y ejecutadas para desincentivar el voto en la izquierda, como demostró una investigación periodística en 2019-2020. En estas lides se forjó junto a uno de los consultores más conocidos en el panorama español actual, Aleix Sanmartín, al que algunas fuentes sitúan ahora asesorando a Alberto Núñez Feijóo. Sanmartín presume en su página web de ser «el máximo especialista en ganar elecciones imposibles». Se atribuye los éxitos de Salvador Illa (PSC) en Cataluña y los de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía. Y «asesoramientos» al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), al de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y al valenciano Ximo Puig (PSPV), para quien hizo trabajos en 2014 para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos y también en la precampaña electoral autonómica de 2019.