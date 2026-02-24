El PP valenciano no pedirá el acta a Mazón pese al paso de la jueza

Sin novedad en el frente. El PP valenciano se mantiene firme en su decisión y no reclamará el acta de diputado autonómico a Carlos Mazón pese al paso dado hoy por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quien ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que investigue la actuación del expresident durante la emergencia el 29 de octubre, algo fuera del alcance de la magistrada del Juzgado de Catarroja dada la condición de aforado del expresident que le brinda ese acta de diputado en las Corts.

Fuentes de la dirección autonómica consultadas por Levante-EMV confirman que la hoja de ruta sigue inalterable sobre Mazón y aseguran que Juanfran Pérez Llorca, nuevo líder del partido, no se plantea exigirle que deje el escaño pese al giro que la decisión anunciada este martes, de la que pocos dudaban en la formación, puede suponer para la investigación y el futuro judicial del expresident.

Ese extremo de exigirle el acta solo se plantearía, indican las fuentes, en el caso de que el alto tribunal coincidiera con el criterio de la jueza y asumiera la causa. En todo caso, conviene recordar que la decisión de dejar el acta es exclusiva del titular, en este caso Mazón, que podría negarse. El PPCV podría expulsarle del grupo parlamentario pero el expresident aun tendría capacidad legal de conservar su acta y por tanto el aforamiento, recalando en el grupo de no adscritos. Sería una situación muy similar a la vivida en el Congreso con el PSOE y José Luis Ábalos.

Es, en definitiva, la misma posición que existía en el PPCV desde la llegada de Juanfran Pérez Llorca y que ya publicó este diario hace algunas semanas. Los populares valencianos asumen el desgaste que esta decisión puede suponer para el nuevo jefe del Consell, a quien la izquierda ha tratado de ligar a su antecesor (era su número dos en el partido y síndic en las Corts) desde su llegada al cargo, y desoyen de nuevo a las principales asociaciones de víctimas, que vienen reclamando al PP su salida de las Corts.

Los populares argumentan que Mazón es el "único" dirigente que ha asumido las "máximas responsabilidades políticas" con su dimisión anunciada el pasado 3 de noviembre. Tras un período de interinidad mientras PP y Vox ataban la sucesión en el que se alejó de los focos, el expresident ha mantenido un perfil muy bajo y pese a conversar su escaño (y un sueldo de 61.000 euros anuales), ha reducido al máximo sus apariciones en el parlamento.