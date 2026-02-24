Reacciones políticas a la decisión de la jueza: "A Mazón ya no le vale ni el escaño en las Corts"

La jueza de la dana ha elevado una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigue al expresidente Carlos Mazón. Pocos minutos después, han comenzado las reacciones políticas al respecto. La primera ha sido la del PSPV-PSOE que ha publicado un mensaje en la red X en la que los socialistas cargan contra Mazón: "Ya no le vale ni el escaño en las Corts, ni la protección del PP para esconderse de la justicia". Es la primera, pero se prevé una tarde de reacciones políticas en cadena.

A continuación, se ha pronunciado la líder de los socialistas y ministra, Diana Morant, quien ha esgrimido que al "PP se le acaban la excusas para seguir protegioendo a Mazón", un mensaje en la misma línea que el enviado por su partido. "Ni manteniéndole como diputado podrán tapar tanta negligencia", ha añadido. Morant ha señalado también que "cada día" se está más cerca "de que se haga justicia".

Aforamiento

Una de las críticas directas al PP tras la dimisión de Mazón como president es que conservara su escaño de parlamentario en las Corts Valencianes, una condición que le permitía seguir como aforado y, por tanto, que su condición de imputado solo pudiera hacerse desde el TSJCV. El paso previo era que la jueza elevara la petición, como ha hecho hoy al elevar la exposición razona a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.