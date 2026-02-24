Un robo de cable en Metrovalencia provoca retrasos en las líneas 1, 2 y 7
El hurto ha tenido lugar en diversos puntos de la línea que une València Sud con Castelló
Un robo de cable provoca retrasos y problemas de regularidad en los trenes de Metrovalencia. Según ha podido confirmar Levante-EMV, el cable robado es el de comunicaciones de la zona sur de la red, en diversos tramos de la línea que une València Sud con Castelló. Esta incidencia está provocando la ralentización del servicio y retrasos de diferente consideración.
Tal como informan desde la entidad, las líneas 1 y 2 del metro se ven afectadas con retrasos en la circulación por problemas técnicos derivados de este incidente. La incidencia también afecta a la línea 7 de manera indirecta.
1.300 metros de cable
La longitud del cable robado en los últimos días y en esta última noche asciende a unos 1.300 metros aproximadamente, entre los tramos Carlet-Alcudia (900 metros), Alginet-Font Almaguer (250 metros) y Picanya-Torrent (150 metros), según informan desde FGV.
Desde esta madrugada, el personal técnico y de mantenimiento de FGV trabaja en la reposición del cable sustraído y en reparar a su vez los daños provocados, cuentan las mismas fuentes.
Estos robos ya han sido denunciados por FGV ante la Guardia Civil.
