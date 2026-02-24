Los quirófanos valencianos siguen sin recuperar el ritmo de la era prepandemia pese a las 1.000 cirugías diarias en 2024

La sanidad pública valenciana realizó una media de 1.000 cirugías diarias a lo largo del 2024 con una cifra anual de 356.582 intervenciones. Dos años antes, en el último ejercicio completo del Botànic, se hicieron 345.900 operaciones, por lo que los hospitales y centros de salud han incrementado su actividad quirúrgica en un 3,04 % durante la era de Carlos Mazón al frente. Es un tímido incremento, pero mucho menor al 49 % que se dispara la actividad del Plan de Choque en ese mismo periodo, como publicaba el lunes Levante-EMV. Se está operando más en la pública, pero se está derivando mucho más a la sanidad privada que antes. Así se recoge en la Memoria de Gestión de 2024 de la Conselleria de Sanidad.

Sin contextualizar los datos, se podría deducir que la capacidad quirúrgica del sistema público ha llegado a su tope y tiene difícil asumir más operaciones. Pero el contexto permite observar que el ritmo de cirugías sigue por debajo de la era prepandemia. En 2019, se alcanzó un pico de 385.316 intervenciones, un 7,4 % menos que en el último ejercicio con datos oficiales; desde entonces, no se ha vuelto a alcanzar una cifra similar. No fue una cifra aislada porque, durante el lustro anterior, los quirófanos superaron siempre las 376.000 intervenciones, 30.000 por encima de la de 2024.

Freno al aumento progresivo

El dato del año 2024 supone, además, romper una tendencia al alza desde 2020, cuando los quirófanos estuvieron cerrados en diferentes periodos por la pandemia y la cifra cayó hasta 275.286 cirugías, un 28,5 % menos que un año antes. En 2021, se operó a 308.690 personas (+12,13 %); en 2022, a 345.863 (+12,04 %); en 2023, a 368.167 (+11,65 %); y en 2024, la cifra cayó un 3,14 % respecto al año anterior.

La caída puede ser puntual y estar relacionada con la dana, ya que se priorizó la asistencia de casos urgentes en los seis departamentos de salud -Requena, Manises, Alzira, el General de València, el Doctor Peset y La Fe- de la zona cero. En cuatro de estos departamentos, se reduce el número de cirugías realizadas, pero solo en el Arnau y la Ribera de forma significativa, con 1.276 y 556 operaciones menos, respectivamente, por lo que se debería descartar este motivo como el principal. De hecho, las mayores caídas se registran en Dénia, con 3.164 cirugías menos que el año anterior y en la Vila-Joiosa, con 2.502 menos. Los registros empeoran en 17 de los 24 departamentos; solo mejoran en el General de Castellón, Sagunt, Requena (también afectado por la dana), el General de València, Gandia, Xàtiva (empeoran en Ontinyent, que están unidos), Sant Joan d'Alacant y el Vinalopó.

Otro dato a tener en cuenta es que se cancelaron 12.691 de las cirugías programadas en 2024, es el mayor dato de los últimos cinco años. Solo la progresión de los próximos ejercicios, podrá ayudar a concluir si la evolución es puntual o está relacionada con otros factores como los cambios en el programa de autoconcierto, las llamadas 'peonadas' con las que se opera por las tardes, o una apuesta por derivar a pacientes con cirugías poco urgentes.

Una de cada siete, urgentes

De las 356.582 cirugías realizadas, 49.824 fueron urgentes; son el 13,97 % del total y se encuentran, como detalla la memoria, en "su punto más alto de los últimos cinco años". Además, la memoria de gestión divide las intervenciones por tipologías: de cirugía mayor con ingreso, 137.185 o el 38,47 %; de cirugía menor, 78.979 o el 22,14 %; y las de cirugía mayor ambulatoria (CMA). Estas son 140.418, el 39,37 % y son las más habituales. El informe indica que "el aumento de la CMA es el indicador más positivo de eficiencia clínica", pero la caída en datos generales demuestra que son una "herramienta necesaria, pero no suficiente para compensar la presión asistencial creciente del sistema".