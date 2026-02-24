Las víctimas apuntan al síndic del PP antes de comparecer en las Corts: "Es un dinamitador de puentes"

Decenas de personas se han concentrado este martes ante las puertas de las Corts minutos antes de que las dos principales asociaciones de víctimas comparezcan en la comisión de investigación de la dana, un hito que ha tardado en llegar casi 500 días desde que ocurrió la catástrofe y que se da en la segunda sesión de intervenciones de entidades vinculadas con la emergencia.

El motivo de la convocatoria ha sido doble: por una parte, las propias representantes de las principales asociaciones de víctimas para denunciar que en la comisión se haya invitado a tres organizaciones que no estaban inscritas en el registro de la Generalitat y, por otra, para oficializar la convocatoria a la protesta del próximo domingo secundada por más de 200 entidades civiles.

En este sentido, y por empezar por el final, entre gritos de "Mazón a prisión", los organizadores de las protestas que mes a mes se vienen celebrando han informado de la manifestación del próximo domingo que empezará en la Plaza de San Agustín para exigir el acta de diputado al expresident, con lo que dejaría de estar aforado y podría ser investigado por la jueza de Catarroja, así como para denunciar la especulación de la vivienda en la zona Dana.

A esta convocatoria se ha sumado la atención a medios de Rosa Álvarez, la primera de las comparecientes de este martes en la comisión. En ella, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O ha criticado que PP y Vox hayan invitado a la comisión a tres asociaciones que no están en el registro de la conselleria: Liberum, Sos Desaparecidos y Unión del Pueblo 29-O. "Les han invitado porque les interesa", ha afeado.

De hecho, esta invitación le ha servido para criticar directamente al sindic del PP, Fernando Pastor, quien en sus intervenciones el día anterior, en la primera de las dos jornadas de comparecencias de las asociaciones, había indicado que estas organizaciones habían ido porque estaban en ese listado. "Una vez más, mienten, es un dinamitador de puentes", ha insistido. Es más, ha señalado que si Juanfran Pérez Llorca "quiere tender puentes, debe quitar al portavoz de su partido" de quien ha afeado que el día anterior les "tiraba pullitas" en sus declaraciones.

Noticias relacionadas

Es por ello que Álvarez ha admitido que tienen "nervios" y notan la "responsabilidad" de hablar en el parlamento valenciano para el que destacan que lo harán "con el faro de la verdad". Así, ha incidido que si están este martes en la cámara autonómica "ha sido a base de nuestro trabajo". "Estamos aquí a pesar de ellos, no gracias a ellos", ha indicado en referencia a PP y Vox, con mayoría en la comisión.