Las víctimas de la dana, ante las Corts: "No habrá normalidad mientras continúen protegiendo a Mazón"

Segunda comparecencia de la jornada de las asociaciones de la dana en la comisión de investigación de las Corts y segunda reclamación directa para pedirle el acta de diputado a Carlos Mazón. Tras la reclamación de Rosa Álvarez, presidenta de la Asocación de Víctimas Mortales Dana 29-O, ha llegado Mariló Gradolí, responsable de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’octubre 2024, quien ha advertido dirigiéndose directamente a PP y Vox: "No habrá normalidad mientras continúen protegiendo a Mazón".

El expresident de la Generalitat se ha convertido en el foco de las críticas de Gradolí, algo similar a lo que previamente había hecho Álvarez y también hizo el día anterior Alejandro Carabal, de la Asociación de damnificados por la dana Horta Sud. Los tres representan a las tres principales organizaciones de víctimas, las que han acudido a reunirse a las instituciones del Parlamento Europeo o han comparecido en el Congreso, una cita que ha tardado 483 días en darse en las Corts.

"Llega tarde y mal, como casi todo lo relacionado con la emergencia", ha indicado Gradolí en el inicio de su discurso. En este ha expresado que la comisión parlamentaria todavía está "a tiempo de evitar la mentira definitiva", una donde "PP y Vox la conviertan en un mecanismo de autodefensa", se diluyan "las responsabilidades políticas en una niebla administrativa" y que sirva "para continuar protegiendo al principal responsable: Carlos Mazón".

Ha sido entonces cuando ha lanzado una serie de críticas sobre el expresident y sobre la relación que mantiene con su partido. Así, ha reivindicado que Mazón "no ha dimitido, le hemos hecho dimitir" porque si fuera por el PP "continuaría haciéndonos pasar vergüenza". "La ciudadanía le ha retirado la legitimidad, pero el PP en vez de pedirle el acta le premia con una portavocía, si tuvieran dignidad le habrían reclamado el acta".

Ni mano tendida ni normalidad

"¿Cómo no quieren que piensen que no hay complicidad entre Mazón y Llorca cuando todavía no le ha pedido el acta?", ha insistido Gradolí al tiempo que ha advertido: "No habrá normalidad mientras continúen protegiendo a Mazón y permitan que cotinúe en la silla con el sueldo; queremos responsabilidades sociales y penales". "Pensaban que el tiempo lo arreglaría, que pasaría página, pero no es así", ha reclamado la dirigente de la asociación de víctimas.

Gradolí saluda a la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, a su llegada a las Corts. / José Cuéllar/Corts

La referencia hacia la falta de "normalidad" la ha repetido tras la intervención de los grupos parlamentarios donde el síndic del PP, Fernando Pastor, igual que con Rosa Álvarez le ha tendido la mano. En un mensaje dirigido tanto al propio Pastor como citando a Llorca, Gradolí ha reiterado que "no habrá mano tendida ni normalidad mientras sigan protegiendo al principal responsable de la catástrofe del 29-O". "Hasta que eso no pase no habrá normalidad, habrá memoria, exigencia, dignidad", ha señalado, una forma de negar una reunión que se resiste en el Palau.

"Preocupación" por otra dana

Asimismo, Gradolí ha mostrado su "preocupación" porque no se están preparando de cara a una "próxima dana". En este sentido, ha afeado que no se estén siguiendo los consejos de técnicos forestales, científicos de las universidades o los responsables de Emergencias de donde ha citado la crisis abierta en la conselleria tras la dimisión del director general del pasado viernes y la duda sobre la número dos. "Eso no genera seguridad", ha incidido.

También ha afeado que se está "llegando tarde" a la reconstrucción, con retraso en las ayudas o en la recuperación de infraestructuras como los colegios. De ahí que haya insistido en la importancia de la comisión que ha de servir no tanto para analizar el pasado, sino "para el futuro". "Está en juego el futuro, no queremos que otro episodio climático se convierta en una condena para quienes viven en barrios vulnerables", ha reiterado Gradolí.