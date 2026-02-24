Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El videoanálisis de Alfons García

Videoanálisis de Alfons Garcia: “La jueza considera que hay suficientes indicios para investigar la actuación de Mazón y su responsabilidad"

Alfons Garcia confía en que la posible investigación de Mazón sirva para que la dana no sea “un 23F valenciano”

El videoanálisis de Alfons Garcia: "La maquinaria para juzgar a Mazón está en marcha" / Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia analiza en su videoanálisis de esta semana la importante decisión judicial de hoy, con la exposición razonada de la jueza encargada del caso de la dana del 29-O al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón

“Poco más de un año después de asumir el caso, conducido con una rapidez y seguridad digna de reconocimiento, la jueza Nuria Ruiz Tobarra considera que hay suficientes indicios para investigar la actuación de Mazón y su responsabilidad (presunta) en una alarma a la ciudadanía que fue ‘tardía y errónea’, señala el periodista.

“Lo fundamental ahora -añade- es si este paso permitirá conocer todo sobre la actuación de los principales gestores de la Generalitat el 29-O, ya que 483 días después aún quedan importantes lagunas. Que no tengamos nuestro propio 23F con la verdad sobre la riada del 29 de octubre de 2024”.

El subdirector se pregunta si la decisión representa una sorpresa y responde que “sí y no”. “No -dice-, porque las últimas actuaciones de la magistrada iban muy orientadas ya hacia la actuación la fatídica tarde del expresident” y una posible negligencia o falta de coordinación.

No obstante, el paso supone una sorpresa, asevera, “porque quedan decenas de declaraciones de testimonios pendientes y todo indicaba que el procedimiento se iba a alargar”.

Alfons Garcia analiza asimismo la apertura de juicio oral a Mónica Oltra, una noticia que se producía solo unos minutos antes que la referida a Mazón. “Lo peor de este proceso [el de Oltra] es que se alarga demasiado -señala el subdirector al respecto-. Han pasado casi 4 años de la dimisión de Oltra y no hay sentencia alguna aún sobre si encubrió o no el caso de su exmarido. Demasiado tiempo. La consecuencia de la decisión judicial de hoy es política: parece impensable que la dirigente de Compromís pueda estar en cartel electoral alguno en 2027”. Así, asegura que “sin poner en duda responsabilidades judiciales, políticamente alguien ha ganado ya”.

