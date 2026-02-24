Los XIII Premios Talento Joven se celebran hoy en CaixaForum Valencia

XIII Premios Talento Joven / ED

Hoy es el día. Levante-EMV y CaixaBank celebran los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana en el auditorio de CaixaForum Valencia. Unos galardones que buscan dar apoyo a las iniciativas impulsadas por la juventud valenciana. La gala de esta XIII edición, que dará comienzo a las 18.30 horas, servirá para dar a conocer los nombres de los ganadores de entre los veinte finalistas repartidos en cinco categorías: deporte, cultura, ciencia, empresa y acción social. Cada una de ellas está premiada con 4.000 euros y una estatuilla.

Las y los candidatos

Las y los candidatos se descubrieron la pasada semana, tras conocer la decisión del jurado profesional, formado por especialistas de prestigio y representantes de CaixaBank y de Levante-EMV, junto a la persona elegida por el voto popular. En total, se presentaron 130 participantes.

En la categoría de Economía, aspiran al premio Carlos Prades, CEO de la ImpactE, que facilita la transición energética a municipios y empresas; Macarena Aguirre, CEO de MAE, líder en admisión y becas en las universidades estadounidenses; Naiara Vilella, CEO de HØRM, que traduce las variaciones hormonales en recomendaciones de entrenamiento; y, el favorito del público, Sergio Ortiz, cofundador de Ordantis, empresa que actúa como equipo externo de I+D en IA para pymes.

En Ciencia, los finalistas son Carmen Peña, investigadora especializada en el diagnóstico precoz de las demencias; Iván Antonio Negrín, creador de StructuralOptima, enfocada en el diseño de edificaciones sostenibles y resilientes; Mario Ribelles, fundador de Eden Blue, una solución de ingeniería Ag-Tech; y la elegida por el voto popular Belén Lerma, cuyo trabajo se centra en el estudio de procesos catalíticos de interés industrial.

Estos son los veinte finalistas en las cinco categorías (deporte, cultura, ciencia, empresa y acción social) de la XIII edición de los Premios Talento Joven, que se celebra hoy en CaixaForum Valencia. / ED

En Deporte, los candidatos son Laura Remuzgo, que compite en salvamento y socorrismo; Nagore Folgado, atleta paralímpica especializada en 100 m y 200 m; Samuel García, que compite en la División de Honor con el CN Santa Cruz Tenerife Echeyde; y el ganador del voto popular, Nacho Rodrigo, ciclista paralímpico, sueña con participar en unos Juegos Paralímpicos.

En Cultura, los finalistas son Ana Sánchez, que propone crear la Primera Feria de la Merseguera; Antonio Morant, cuyo proyecto busca incorporar un Sistema FM portátil de acceso auditivo en sus conciertos; Nacho Baeza, con su obra «Metanoia», a partir de los poemas de William Shakespeare; y el escogido por el voto popular Jorge Vicent, con «Latencia», que transforma un espacio arquitectónico en una experiencia sensorial íntima.

Por último, en Acción Social, aspiran al galardón Andreea Mara, CEO de CircularScore Global Group S.L., startup tecnológica sostenible; Bàrbara Tena y Belén Serrano, con el proyecto Comer Libremente, de prevención, intervención y educación alimentaria; Pablo Prieto, con «Bailando a ciegas», que busca dar visibilidad a las personas con discapacidad visual en la danza; y la favorita del público Celia Aparicio, que con Adeludic propone la creación de un espacio lúdico en un municipio con menos de 1.000 habitantes.

Al evento, conducido por las periodistas y presentadoras de MediTV Sandra Segarra y Claudia Arrufat, acudirán representantes de Prensa Ibérica, Levante-EMV y CaixaBank, representantes institucionales de la Generalitat,el Ayuntamiento de València y la Diputació de València, además de los miembros del jurado profesional, las y los candidatos y sus familiares.