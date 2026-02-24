Los XIII Premios Talento Joven reconocen el esfuerzo y el compromiso de la juventud valenciana

XIII Premios Talento Joven. / ED

La XIII edición de los Premios Talento Joven vuelven a ser, un año más, un altavoz para visibilizar y apoyar las iniciativas y los proyectos de la juventud valenciana más innovadora y comprometida con el bienestar social, la sostenibilidad, la cultura y la inclusión. Esta tarde, el auditorio de CaixaForum Valencia ha acogido la gala, organizada por Levante-EMV y CaixaBank, que ha premiado a cinco talentos emergentes de la Comunitat Valenciana que han demostrado su esfuerzo, constancia, creatividad y sus ganas de cambiar el mundo en las cinco categorías que conforman los galardones: Nagore Folgado (Deporte), Antonio Morant (Cultura), Mario Ribelles (Ciencia), Carlos Prades (Empresa) y Andreea Mara (Acción Social).

La emoción ha sido la gran protagonista de la tarde. Las y los premiados no solamente han visto cómo su trabajo ha recibido un merecido reconocimiento por su valor, sino que además van a contar con una importante ayuda para poder desarrollarlo, ya que cada categoría está premiada con una beca de 4.000 euros para impulsar sus carreras y proyectos, además de recibir las respectivas estatuillas del certamen Talento Joven.

La cita, que ha estado conducida por las periodistas y presentadoras de MediTV Sandra Segarra y Claudia Arrufat, ha contado con la presencia de representantes institucionales, académicos y empresariales, además de las y los finalistas de las cinco categorías y sus familiares, convirtiéndose de esta manera en un punto de encuentro para dar lugar a sinergias y nuevas oportunidades.

Tras la actuación del artista Harish Budhwani, de la Berklee Academy Valencia, Ainhoa Moll, directora Editorial de Prensa Ibérica y adjunta a Presidencia, ha sido la encargada de realizar la bienvenida institucional, con un discurso en el que ha reivindicado el papel protagonista de la juventud valenciana. «No sois el futuro, sois el presente más rotundo, valiente y necesario que tiene la Comunitat Valenciana», ha defendido.

A continuación, ha tomado la palabra Olga García, directora territorial CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, en nombre del presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa. García se ha dirigido a los jóvenes presentes, poniendo el foco en la ilusión, la imaginación y la capacidad de soñar. "Progresar es atreverse a ilusionarse con lo que todavía no existe y aspirar a construir lo que intuimos podría ser mejor", ha destacado. La directora territorial ha incidido el orgullo que supone para CaixaBank poder colaborar en unos premios concebidos para "identificar, visibilizar y apoyar a quienes representan el liderazgo de mañana" y la oportunidad que supone poder formar parte del "impulso de una generación que avanza sin miedo, que se atreve a imaginar y sostiene una determinación admirable".

Entrega de los galardones

Las y los ganadores de la XIII edición de los Premios Talento Joven han sido seleccionados por un jurado profesional formado por especialistas de reconocido prestigio y representantes de Levante-EMV y CaixaBank. Entre ellos, estuvieron presentes en la gala Pilar y Marisa Domingo, fundadoras de Evolving Therapeutics; Vega Gimeno, medalla de plata en baloncesto 3x3 en los Juegos Olímpicos de París 2024; Juan Molpeceres, presidente de Casal de la Pau; y Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de València.

Jacobo Sanmartin, director de Negocio en BigBuy, como miembro del jurado y del selecto grupo de ganadores de los Talento Joven —se alzó con el premio en la categoría de Empresa en la décima edición del certamen—, ha querido dedicar unas palabras de ánimo a las y los finalistas para que sigan trabajando como hasta ahora, porque, seguro, va a servir de "inspiracion a futuras generaciones". "Tenemos que seguir consiguiendo ser una Comunitat Valenciana de casos de éxito en todos los ámbitos", ha apuntado.

Tras su intervención se ha procedido a la entrega de los galardones. En la categoría de Acción Social, Andreea Mara Luncan, fundadora y CEO de JoveJobs, ha recogido el premio de la mano de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana. Su plataforma está orientada a mejorar la empleabilidad juvenil mediante la conexión directa entre estudiantes y recién graduados con prácticas y primeras oportunidades laborales. "Apoyamos al talento joven con el objetivo de que pueda encontrar su camino profesional", ha dicho Mara tras recoger la estauilla.

En Deportes, Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, ha entregado el galardón a Nagore Folgado, una atleta paralímpica española de velocidad, especializada en 100 m y 200 m y que compite en la categoría T12. Su objetivo es seguir creciendo en la élite internacional y continuar representando al deporte paralímpico español al máximo nivel. La atleta ha querido agradecer a sus guías Joan, Javi y Rafa. "Sin ellos no estaría aquí", ha reconocido. Folgado ha señalado que este premio es "un buen impulso para seguir esta temporada de camino a Los Ángeles y, quizas, conseguir alguna medalla".

Respecto a la categoría de Cultura, el ganador ha sido Antonio Morant Albelda, pianista, musicólogo y pedagogo. Ainhoa Moll ha sido la encargada de entregarle el reconocimiento. Su iniciativa busca incorporar de forma permanente en sus conciertos un sistema FM portátil que transmite el sonido directamente a los dispositivos auditivos del público. Su proyecto nace del compromiso por que la música "no dependa de lo que puedes oír, sino de lo que tienes derecho a sentir". "El futuro de la cultura será accesible o no será verdaderamente cultura", ha reivindicado.

En Ciencia, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha entregado el galardón a Mario Ribelles, estudiante del doble grado de Biotecnología y Química en la Universitat Politècnica de València, por su proyecto de ingeniería Ag-Tech, Eden Blue. La iniciativa plantea una respuesta innovadora a la creciente escasez hídrica en la Comunitat Valenciana y el arco mediterráneo. "Esto es el comienzo de algo muy importante y especial", ha subrayado.

Por último, en la categoría de Empresa, Carlos Prades ha recogido la estatuilla de la mano de Olga García. Su joven compañía, ImpactE, persigue facilitar la transición energética a municipios y empresas. Desde 2020 han trabajado con más de 100 ayuntamientos a nivel nacional y han sido nombrados en varias ocasiones mejor startup que trabaja por el clima y el Govtech. Prades ha querido dedicar también el reconocimiento a su equipo y a sus socios de proyecto. "Este premio es tanto mío como vuestro", ha admitido.

La entrega de premios ha concluido con la intervención del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha dirigido sus palabras a las y los jóvenes presentes en el auditorio. El jefe del Consell ha reconocido que la juventud lo tiene más difícil ahora que hace 35 años, en materias como la vivienda o el acceso al mercado laboral. Eso sí, ha trasladado el compromiso de su administración por atender todas sus necesidades. "Tenemos un plan para ayudaros", ha defendido. En este sentido, ha lanzado un mensaje de optimismo. "En esta tierra sí hay oportunidades", ha asegurado.

La gala, que ha cerrado con la actuación de la artista de la Berklee Madison Abigail y un vino de honor final, ha reunido en CaixaForum Valencia, además de los finalistas y sus familiares y acompañantes, a una amplia representación de la sociedad valenciana y del ámbito institucional. Por parte de la Generalitat, el acto ha contado con la presencia de María del Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades; Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades; y Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación.

De Prensa Ibérica han acudido Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía; Juan R. Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía; Joan-Carles Martí, director de Levante- EMV; Víctor San Bartolomé, director comercial regional de Prensa Ibérica Comunitat Valenciana; Olga Saeta, directora comercial de Levante-EMV; y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València.

También han estado presentes, César R. Miguel, responsable de Comunicación de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; y el director de CaixaForum València, Álvaro Borrás. Además, han acudido a la cita el concejal del PP y portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero; y Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones; además de distintas autoridades de la Diputació de València, entre ellos, Pau Carceller, alcaldesa de Puçol y diputada del Área de Administración General; y el alcalde de Benimodo y diputado Cultura, Francisco Teruel. Del ámbito académico, tampoco se ha perdido el certamen José E. Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València (UPV).