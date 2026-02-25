Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte total de la AP-7 en Moncofa por un grave accidente de dos camiones con personas atrapadas

La Guardia Civil ha habilitado itinerarios alternativos por la A-7 y la N-225

Imagen de la AP-7, a la altura de Moncofa, donde se ha producido el accidente hoy. La vía está cortada por completo al tráfico.

Imagen de la AP-7, a la altura de Moncofa, donde se ha producido el accidente hoy. La vía está cortada por completo al tráfico. / DGT

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

Un grave accidente entre dos camiones ocurrido esta mañana ha obligado a cortar la AP-7, a la altura de Moncofa y en sentido hacia València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico. Al parecer, en el siniestro hay varias personas atrapadas y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón trabajan para rescatar a las víctimas.

La autopista se ha cerrado por completo y la Guardia Civil ha habilitado itinerarios alternativos por la A-7 y la N-225. El corte de la AP-7 se ha producido en el kilómetro 455 de la vía. Antes del corte, el accidente ya había provocado varios kilómetros de retenciones que, ahora, se espera que se agraven.

Dos accidentes más en Valencia

No ha sido el único siniestro hoy, puesto que otros dos accidentes ocurridos a primera hora de la mañana de hoy en la A-7, en Benifaió y Picassent, han complicado especialmente la circulación en esta vía y en otras cercanas, según han explicado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia. Pasadas las 8.15 horas, las retenciones en estos puntos pasaban de los diez kilómetros y se extendían incluso a la V-31, más conocida popularmente como la Pista de Silla.

Los dos siniestros, que en principio no han provocado graves daños personales, han ocurrido en ambos sentidos de la carretera: el registrado en Picassent ha sido en sentido hacia Alicante y, el de Benifaió, hacia València. El primero ha ocasionado 3 kilómetros de atasco en la A-7 que se prolonga hasta la V-31, donde se contabilizan otros 2,5 kilómetros de retenciones. El segundo, el de Benifaió, ha provocado tres kilómetros más de tráfico lento en sentido hacia el 'Cap i Casal'.

