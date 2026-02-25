Las advertencias que no fueron atendidas por el Consell: de Aemet a la CHJ y À Punt

Se pudo prever lo que iba a ocurrir con la información disponible. Es una de las conclusiones a las que llega la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, en la exposición razonada al TSJCV para que el alto tribunal investigue al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. En el documento, en el que apunta a la “presunta grosera negligencia con una grave resultado de 230 muertes" del exjefe del Consell, la jueza desgrana todos los avisos, alertas, alarmas e información sobre el episodio extremo del 29 de octubre de 2024. Información a la que tuvo acceso el Consell en tiempo real, dice. A entender de la jueza, la teoría del apagón informativo por parte de las agencias estatales que ha venido sosteniendo el gobierno del PP durante los meses posteriores a la dana queda desmontada.

Así lo resume en la propia exposición razonada: “El anuncio de la gravedad se produjo en diversos ámbitos y con antelación suficiente a través de la AEMET, las llamadas al 112, los medios de comunicación, la CHJ, el acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH, así como los correos electrónicos”. Abunda, al principio del documento, en que “las fuentes de conocimiento de la situación, de la gravedad extrema, provenían de diversos ámbitos” y que incluso “algunos se iniciaron con anterioridad al día álgido”.

Aemet lo previó desde el 20 de octubre

Es el caso de la previsión meteorológica. “Resulta decisivo que la predicción arranca desde un momento tan lejano como el domingo 20 de octubre, 9 días antes del día álgido, el 29 de octubre”, recalca la jueza. El 21 se continuaba con la previsión de la dana, “No se descartan precipitaciones intensas en la fachada oriental”, indicaba esta predicción, y ya se anunciaron precipitaciones localmente fuertes los días 22 y 23. En la predicción general nacional del jueves 24, se especificó "las precipitaciones pueden ser abundantes en el área mediterránea, especialmente en el Levante".

Pero es el viernes 25 cuando se pone por primera vez el foco en el día 29 de octubre: "Todavía existe gran incertidumbre sobre la localización exacta de los mayores acumulados, pero es posible que en puntos de la vertiente mediterránea se den chubascos y tormentas fuertes, o muy fuertes, y localmente persistentes, más probables durante el martes 29". El día 26 se hablaba de “chubascos muy fuertes sin poder descartar que alcancen localmente intensidad torrencial”.

El domingo 27 se emite un aviso especial en el que se dice que el día 29 “la mayor probabilidad de estas precipitaciones intensas estará en el área mediterránea peninsular”. “Es probable que en puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia se superen los 150 mm en 24 horas", dice la previsión. La víspera de la dana se renovó el aviso especial, y de nuevo el propio 29, cuando se indicaba: "Hoy se dará el día álgido de este episodio. Debido a la intensidad y persistencia de las precipitaciones, es probable que en estas zonas se puedan superar de forma local los 150-180 mm en 12-24 horas”.

La exposición razonada incluye una secuencia con todos los avisos por fenómenos extremos que emitió Aemet y explica cómo estos pasaron de ser de nivel amarillo durante los días 27 y 28 a iniciar el día con nivel naranja en muchos puntos y elevarse a rojo temprano por la mañana.

Alerta hidrológica a las 12:30

Pero no fue el único aviso al que tuvo acceso el Cecopi. La exposición razonada indica cómo en el área del barranco del Poyo la alerta hidrológica se activó a las 12:30 del día 29 y esa alerta la recibieron en sus móviles los miembros del Cecopi mediante un grupo de SMS. “El CEE emite ALERTA HIDROLÓGICA en el río MAGRO y rambla DEL POYO. Se informa a los ayuntamientos de esa zona”, indica el mensaje que pudieron leer todos.

“La activación de alerta hidrológica implica situación 0 de emergencia del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, por lo que la dirección del plan, en dicha área y desde dicho momento, corresponde al secretario autonómico”, añade la jueza. Es decir, a Emilio Argüeso, también investigado. Sobre él dice el documento que podría haber inquirido al exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, “sobre la vigilancia del barranco a través de los bomberos forestales, asegurándose de la permanencia de éstos, dada su posición de garante en la emergencia”.

Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias,

“No se puede culpar” a Polo de que se desoyera a la CHJ

La jueza también repasa los 25 avisos que remitió la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a la Generalitat en forma de una serie de comunicaciones técnicas a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Se trata de una serie de correos electrónicos automáticos recibidos por el 112 en los que se detallaban las alarmas por intensidad de lluvia y aumentos críticos de caudal en puntos clave como la Rambla del Poyo, el río Magro y la presa de Forata.

Respecto a estos envíos, la jueza incorpora en su exposición las consideraciones de la Audiencia Provincial, que excluye la existencia de un "apagón informativo" por parte del organismo de cuenca, y asegura que los datos sobre la gravedad de la situación estuvieron disponibles con antelación suficiente tanto por correo como a través de la consulta en tiempo real del sistema SAIH. Sobre el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miguel Polo, dice que “no se le puede culpar de que los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH, no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, llamadas al 112, o de que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran”.

Desbordamientos e inundaciones en À Punt desde las 11

El mensaje del ES-Alert que llegó a los móviles a las 20.11, tras horas de debate y bloqueo en el seno del Cecopi, mencionaba expresamente la televisión pública valenciana: “Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en @gva y en À Punt”. La jueza recuerda que la televisión valenciana estuvo informando desde primera hora del impacto de la dana, a pesar de que los responsables al frente de la emergencia parecían no verla. “Carecería de sentido que lo que se calificó como canal de información para avisos, no fuera visto en sus previsiones meteorológicas por los propios responsables de emergencias”, escribe. Y destaca la paradoja de que el Cecopi no atendiera siquiera a las imágenes de desbordamientos e incidencias que llegaban desde primera hora. “Ha de recalcarse que precisamente la relevancia que se le otorgaba a los medios de comunicación se desprende de la propia actuación de la consellera, quien se desplazó a la localidad de Carlet, acompañada de un cámara (...) A instancia de la misma consellera se realizaban grabaciones a la entrada del Cecopi por la mañana, en el mismo Cecopi, en momentos cruciales como la elaboración del mensaje, su contenido”, indica la exposición razonada. En definitiva, que “resulta incoherente y contradictorio con su actuación el que no se atendiera precisamente a los medios de comunicación destino de las imágenes que fueron grabadas”.

Torrent tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

Aviso rojo, rescate, desbordamiento, barranco del Poyo, alerta, agua devastadora, A-3 cortada, precaución, ramblas, son algunas de las palabras que aparecen recurrentemente en los directos y titulares de los informativos de la televisión pública durante todo el día, como desgrana Ruiz Tobarra en el documento dirigido al TSJCV. “En cualquier caso, si no se atendía a dicho medio informativo existía la posibilidad de ser informado por la prensa y otros canales generalistas, que también informaron de forma profusa sobre la evolución de la dana y que hicieron hincapié en la situación que afectaba a la provincia de Valencia en las noticias del mediodía”, resume.

El “abrumador” número de llamadas al 112

Si no podían o querían informarse por los medios, vía SAIH o leyendo los avisos de Aemet, los gestores de la emergencia tenían un indicador claro de la gravedad de los hechos en las llamadas a Emergencias, que se produjeron desde primera hora del 29. “El número de llamadas al 112 es abrumador y da idea de la gravedad de la situación”, reza la exposición razonada.

Entre las 7 y las 8 de la mañana se produjeron ya 569 llamadas, entre ellas una que alertaba de una casa inundaba en la Pobla Llarga, y otra de una casas inundada en Llombai con agua que cae por las escaleras. Por la tarde, eran muchas más: 1.462 llamadas en la franja de 15:00 a 16:00 horas; 1.833 horas en la franja de 16:00 a 17:00 horas; y 2.438 llamadas de 17:00 a 18:00 horas. Desde esa hora de la tarde hasta la medianoche se dieron 7.130 más. “Las llamadas describían los diversos lugares desde donde se estaban produciendo desbordamientos con grave riesgo para la integridad de las personas”, concluye la jueza.