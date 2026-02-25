Camps, ariete del PP contra el Gobierno en el Senado

El PP ha confiado en el senador valenciano Gerardo Camps para pilotar en interrogatorio al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en la comisión que investiga, entre otros asuntos, el rescate de esa aerolínea en 2021. El portavoz adjunto del grupo popular en la cámara alta ha cargado contra el "silencio" de Martínez al ser preguntado por la capacidad de Plus Ultra para devolver el préstamo a la Sepi de cerca de 19 millones y ha lamentado que "no hubo ni hay controles efectivos".

Para Camps, esa ausencia de respuestas "demuestra que en el rescate de la aerolínea pesó más la influencia que los informes, la política resultó más determinante que la técnica, y los controles, si existieron, no impiden que la gestión de 53 millones de dinero público tenga demasiadas sombras”.

Noticias relacionadas

El popular le ha acusado de "desnaturalizar el sentido de la comisión" y le ha recordado que, en el ámbito político al que esta pertenece, "el deber de colaboración es más amplio que el derecho a no autoincriminarse". "La comisión no es un tribunal penal, no dicta sentencia ni sustituye a los jueces, pero tampoco es un mero trámite ni un acto protocolario sin ninguna consecuencia, es una comisión de investigación al amparo de la Constitución", ha afirmado.