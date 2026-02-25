Compromís niega que el juicio a Oltra le impida ser candidata: "No cambia nada"

Mónica Oltra podrá seguir siendo candidata de Compromís a la Generalitat, al Ayuntamiento de València, al Congreso o a lo que se acuerde, si es que se acuerda algo. Pero eso es otro menester, que depende de muchas variables y en la que, según defiende la coalición valencianista, no influirá la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de abrir juicio oral contra la exvicepresidenta. "No cambia nada", expresó este miércoles la portavoz adjunta de la formación en las Corts, Isaura Navarro.

"Mónica Oltra se puede presentar a lo que quiera porque ha quedado meridianamente claro que no hay nada: se ha archivado tres veces porque no hay ningún indicio delictivo, sino decisiones políticas en el ámbito judicial", señaló Navarro, dirigente de Iniciativa, el partido fundado por Oltra, en la rueda de prensa tras la junta de síndics. "Son caminos diferentes y no tienen por qué obstaculizar las decisiones que tiene que tomar ella personalmente y los espacios políticos que corresponden", agregó.

Porque la vuelta de la exvicepresidenta a la primera línea todavía no se ha constatado. Hay signos, movimientos, actos, mensajes velados, encuestas internas con su nombre como uno de los puntos a preguntar y rumores, muchos rumores, pero la decisión sigue en el tejado de Oltra y su posterior gestión dentro de Compromís. Y de momento en la coalición la decisión judicial más que un portazo lo que ha generado es un cierre de filas en torno a la exvicepresidenta.

Mónica Oltra, en un acto de Iniciativa. / E.P.

A diferencia de lo ocurrido con la primera investigación y las fechas posteriores que sí abrió discrepancias internas, esta vez distintas voces de Compromís han salido a escoltar a Oltra, a reivindicarla, a remarcar que sigue teniendo las "puertas abiertas" por si quisiera volver y a situar la actuación de la Audiencia Provincial en una "persecución judicial". La expresión la utilizaron no solo dirigentes de las distintas sensibilidades que componen Compromís sino también otros referentes de la izquierda alternativa estatal y hasta la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

Tiempos "complicados"

"Es una persecución personal y política contra una persona que, además de ser compañera, simboliza el problema del estado de derecho en el que estamos: las decisiones, más que jurídicas, son políticas", insistió Navarro resumiendo un sentimiento que se repite en la formación. De hecho, la dirigente de la rama ecosocialista de Compromís hizo hincapié en que son los recursos "de la ultraderecha" los que han provocado la apertura de este juicio oral pese a los dos archivos previos de los instructores. "Es una persecución política de la ultraderecha", insistió.

Y es precisamente el uso de esa expresión el que provoca que Compromís insista en que el nuevo paso judicial no varía en nada la situación respecto a Oltra pues si lo hiciera sería una forma de darle la razón o, al menos, conceder un papel de influencia a esa vía. Es más, para Navarro, Oltra "no debería haber dimitido como diputada porque estaba clarísimo que se trataba de un 'lawfare'". Eso hubiera permitido que la causa se quedara en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Otra cosa es que el antes de las elecciones, que se prevén para mayo de 2027, la exvicepresidenta pueda llegar con su futuro judicial resuelto, algo de lo que son escépticos en la formación. Es más, esta situación provoca que en Compromís eleven el tono y adviertan: "Los tiempos de la justicia son complicados cuando quieren que sean complicados, cuando quieren se dan prisa, pero cuando no, se dilatan las cosas".