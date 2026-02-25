El Consell trabaja en mejorar el transporte público para ir a la universidad
El president Pérez Llorca ha trasladado a los rectores que pretende crear una red de empleo entre las universidades y adaptar los planes de estudio a las nuevas demandas como la inteligencia artificial
El Consell pretende mejorar la conectividad del transporte público con las universidades de la Comunitat Valenciana para facilitar que los estudiantes universitarios usen el autobús o el metro para ir a clase. Es uno de los anuncios que ha trasladado el president Juanfran Pérez Llorca a los rectores de las cinco universidades públicas en un encuentro que ha mantenido en el Palau de la Generalitat este miércoles por la mañana, aunque no han trascendido detalles de cómo mejorará la red de transporte.
Además, la Generalitat tiene la intención de crear una red de empleo entre los diferentes centros para "adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales y del mercado laborar" y poder, así, hacer un seguimiento de la empleabilidad de los titulados universitarios. En esta misma línea, Pérez Llorca ha propuesto adaptar los planes de estudio a las nuevas demandas del mercado laboral como, por ejemplo, la inteligencia artificial.
El Plan de Financiación de las Universidades ha sido otro de los puntos centrales de la reunión, que el Consell aprobó en septiembre y que garantizará "recursos económicos estables para las entidades educativas, alineando los resultados en docencia e investigación para modernizar el sistema universitario y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales."
A la reunión han asistido la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, además de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.
