Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla Valencia
instagramlinkedin

El Consell trabaja en mejorar el transporte público para ir a la universidad

El president Pérez Llorca ha trasladado a los rectores que pretende crear una red de empleo entre las universidades y adaptar los planes de estudio a las nuevas demandas como la inteligencia artificial

Pérez Llorca junto a los rectores de las cinco universidades.

Pérez Llorca junto a los rectores de las cinco universidades. / GVA

Redacción Levante-EMV

València

El Consell pretende mejorar la conectividad del transporte público con las universidades de la Comunitat Valenciana para facilitar que los estudiantes universitarios usen el autobús o el metro para ir a clase. Es uno de los anuncios que ha trasladado el president Juanfran Pérez Llorca a los rectores de las cinco universidades públicas en un encuentro que ha mantenido en el Palau de la Generalitat este miércoles por la mañana, aunque no han trascendido detalles de cómo mejorará la red de transporte.

Además, la Generalitat tiene la intención de crear una red de empleo entre los diferentes centros para "adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales y del mercado laborar" y poder, así, hacer un seguimiento de la empleabilidad de los titulados universitarios. En esta misma línea, Pérez Llorca ha propuesto adaptar los planes de estudio a las nuevas demandas del mercado laboral como, por ejemplo, la inteligencia artificial.

El Plan de Financiación de las Universidades ha sido otro de los puntos centrales de la reunión, que el Consell aprobó en septiembre y que garantizará "recursos económicos estables para las entidades educativas, alineando los resultados en docencia e investigación para modernizar el sistema universitario y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales." 

Noticias relacionadas

A la reunión han asistido la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, además de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  2. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  3. Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
  4. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
  5. El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
  6. Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet
  7. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  8. Cuatro de los nueve centros arrasados por la dana no han recibido ni un euro para su reconstrucción

Juan Carlos I se entrevistó en secreto con Milans del Bosch antes del juicio para que el 23F no salpicase a la Corona

Juan Carlos I se entrevistó en secreto con Milans del Bosch antes del juicio para que el 23F no salpicase a la Corona

Huelga de taxis en Valencia: "El conseller nos dice que la gente quiere VTC... pero también quieren cocaína y no por eso se legaliza"

Huelga de taxis en Valencia: "El conseller nos dice que la gente quiere VTC... pero también quieren cocaína y no por eso se legaliza"

La familia de Tejero, sobre Milans del Bosch: "Se echó para atrás, es monárquico y estaba cagado de miedo"

La familia de Tejero, sobre Milans del Bosch: "Se echó para atrás, es monárquico y estaba cagado de miedo"

El Consell trabaja en mejorar el transporte público para ir a la universidad

El Consell trabaja en mejorar el transporte público para ir a la universidad

Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas

Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

El PPCV denuncia un ataque a su sede de València y lo atribuye al "odio del independentismo catalán"

Los XIII Premios Talento Joven reconocen el esfuerzo y el compromiso de la juventud valenciana

Los XIII Premios Talento Joven reconocen el esfuerzo y el compromiso de la juventud valenciana
Tracking Pixel Contents