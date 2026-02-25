Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas

Muchos municipios de Valencia han solicitado a la Conselleria de Educación decretar el 16 de marzo como no lectivo, para que los menores puedan disfrutar de las fallas, y recuperarlo alargando un día más el curso en el mes de junio. Esto será posible este año, pero no lo será en los siguientes si la Generalitat aprueba el nuevo calendario escolar, que se debatirá mañana en la Mesa Sectorial y que impedirá recuperar días laborables no lectivos si supone "una ampliación de la duración del curso escolar". Estas jornadas deberán recuperarse en Navidad o Pascua necesariamente, restando días a las vacaciones de uno de estos dos periodos, según han explicado fuentes de STEPV a este periódico.

En la actualidad, además de las vacaciones generales para todos los colegios valencianos; cada municipio, más bien su Consejo Escolar Municipal, tiene la potestad de elegir tres días como no lectivos, coincidiendo habitualmente con festivos locales, en València ciudad es el 22 de enero, por ejemplo; o con algún día laborable en mitad de un puente.

La nueva propuesta de Conselleria pretende acabar con el problema surgido este año con el 16 de marzo. Pocos Consejos Municipales habían elegido este día como no lectivo y han tenido que pedir una solicitud expresa y extraordinaria a Educación para permitir decretarlo como no lectivo. Primero lo pidió y se aprobó para València ciudad, pero han sido muchos otros municipios los que lo han ido solicitando a posteriori, como en Aldaia, Picanya, Mislata, Buirjassot o Xirivella.

Con el nuevo planteamiento, cada localidad podrá ampliar sus festivos locales "de forma excepcional" y hacerlo en varias ocasiones, entre dos y cuatro días más. El gran cambio es que serán recuperables, pero no a final de curso, sino durante los dos periodos vacacionales: bien en Semana Santa, bien en Navidades.

Otra de las propuestas del calendario escolar del departamento de Mª del Carmen Ortí es que las vacaciones de Navidad comenzarán el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, en vez del día 23 como ocurría hasta ahora, por lo que el periodo de descanso tras el primer trimestre será un día más corto.

Enfrentamiento

El STEPV, que ha informado de la propuesta a través de un comunicado, considera que esta propuesta generará "inevitablemente" un enfrentamiento entre los representantes de las familias y el profesorado porque los padres pueden ver positivo que los menores estén escolarizados en Navidad o Pascua, en sus días laborables, pero para el profesorado "es una clara pérdida de derechos adquiridos".

"La propuesta de Conselleria va en la línea de considerar los centros educativos como guarderías mientras las familias trabajan -, esgrime el sindicato en un comunicado-, cuando llevamos años reivindicando un debate amplio para solucionar los problemas de conciliación laboral y familiar". Esta solución, considera, no puede enfrentar la comunidad educativa, sino "buscar consenso".

Por eso, desde el sindicato, se oponen "radicalmente" a esta nueva "ocurrencia" de la Conselleria porque no "tienen ningún sentido recuperar días" durante los periodos vacacionales de Navidad y Pascua.