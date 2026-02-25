España 2000, sobre Tejero: "Desgraciadamente esta vez sí que es cierto"

"Desgraciadamente esta vez sí que es cierto". Esta es la frase que encabeza el post del grupo de extrema derecha España 2000 sobre la muerte en Alzira del guardia civil golpista Antonio Tejero. El mensaje no se entiende sin contexto: en dos ocasiones anteriores circularon noticias de la muerte de Tejero que finalmente resultaron falsas. En alguna ocasión, llegaron a medios de comunicación generalistas incluso. El origen no era muy diferente al que esta vez sí ha sido cierto: un presunto mensaje en grupos de difusión de uno de los hijos. En esta ocasión, no obstante, la noticia ha venido acompañada de un comunicado de la familia difundido por un despacho de abogados. En las muertes fake, el protagonista del 23F sí se encontraba hospitalizado.

España 2000 acompaña la información de la defunción con el siguiente perfil del golpista: "Un patriota y hombre de honor que fue engañado y traicionado por aquellos que pretendían perpetuar la monarquía y el actual régimen del 78 que nos ha llevado a la ruina".