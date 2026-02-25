"No existe ninguna ciudad del mundo en la que la actividad de Uber y otras aplicaciones haya implicado la desaparición del taxi"

Felipe Fernández Aramburu llegó a Uber en 2016 desde el sector de la banca y la consultoría. Seis años después se convirtió en CEO de la multinacional para España y Portugal. Desde la plataforma que agrupa a más de mil licencias en la Comunitat Valenciana, defiende la coexistencia de las VTC y el taxi "Hay mercado para todos", proclama. Teme que el decreto que prepara Consell lleve a la quiebra a las VTC al prohibir los servicios urbanos y niega que este sea un conflicto entre globalización y empresas locales. Porque, asegura, Uber actúa en clave local. Como ejemplos, cita su acuerdo con el Roig Arena como 'partner' de movilidad o el patrocinio de la falla Convento Jerusalén.

El conseller Martínez Mus ha anunciado un decreto para acabar con la “ambigüedad” que genera “inseguridad” jurídica en el taxi y las VTC. Los taxistas dicen que supone la puntilla para el sector y la VTC, que les llevará a la quiebra porque dicen que les prohibirá los servicios urbanos. ¿Cómo puede una misma norma ser apocalíptica para unos y los contrarios?

La propuesta de este decreto ley en la práctica supondría la eliminación de las VTC en el ámbito urbano. Está clarísimo que el decreto diseñado va en esa línea.

¿Por qué dan por hecho que el decreto les va a prohibir prestar servicios urbanos?

Bueno, porque hemos visto hacia dónde va el decreto y entendemos que va con esa restricción. Tal como está diseñado supone la eliminación de las VTC en el ámbito urbano. Para Uber y en general creo que supondría un retroceso en la experiencia del usuario, que va a tener mucha menos oferta para poder elegir y un freno a la ambición de construir una movilidad moderna, digital y sostenible en València. Vale la pena preguntarse ¿quién gana con este decreto ley? Van a perder los ciudadanos, porque el decreto elimina el 40% de la oferta urbana disponible de transporte. Ya de por sí hay una preocupante escasez de transporte y este decreto solo hará que eso se agrave. Si hoy es muy difícil encontrar un taxi o una VTC, con esta nueva norma será prácticamente imposible. Van a perder los ciudadanos y van a perder los trabajadores del sector. Eliminar las VTC supondrá el cierre de cientos de empresas y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo.

Si se confirma la prohibición de que ustedes presten servicios urbanos, se supone que irán a los tribunales. Pero ¿dejarán de operar en la Comunitat Valenciana o seguirán hasta que haya sentencia? O sea,¿es sostenible su actividad sin los servicios urbanos?

Buscaríamos adaptar nuestra actividad para poder seguir operando dentro del marco legal de la Comunitat Valenciana, como hasta ahora. Sería una operación mucho más reducida y de menos beneficio, claro. Y no se puede pensar en que los ciudadanos van a tener el mismo servicio cuando el 40% de la oferta urbana se eliminaría. Y obviamente también perdería la ciudad porque con una restricción de las VTC en el ámbito urbano, nos sería muy difícil seguir operando productos como Uber Electric, que son vehículos de cero emisiones o lanzar alternativas como tenemos en otras ciudades, como UberX Share, que permite compartir vehículo con otros usuarios. Básicamente servicios que ayudan a reducir emisiones y fomentar el uso compartido del vehículo. Este decreto ley en esos términos va en contra de la modernidad.

Al igual que en hostelería, con las franquicias internacionales, ¿aquí lo que se dirime no es un choque entre la globalización y lo local?

Es cierto que Uber es una compañía global, pero opera de manera muy local. Trabajamos con socios locales, con empresas de VTC que tienen licencias de la comunidad en la cual estamos operando, que contratan conductores locales, que enriquecen el ecosistema local. Uber contribuye al tejido económico local de una manera muy fuerte. Para nosotros València es muy relevante, igual que la Comunitat Valenciana. En 2025 anunciamos un acuerdo con el Roig Arena por el que nos convertimos en partner oficial de movilidad del recinto para mejorar el acceso y salida de los miles de asistentes a ese espacio. Este año patrocinamos la falla Convento Jerusalén, de las más importantes y prestigiosas. Mire, la mayoría de los taxis apoya que haya una convivencia, Como le decía, en València contamos con más de 600 taxistas, más del 20% de los 3.000 taxis que hay. Obviamente el sector del taxi está en su derecho a manifestarse y expresar su desacuerdo, pero los números muestran un mayor apoyo a la convivencia que a la exclusión entre sectores. Nadie puede estar en contra de que haya más opciones para los usuarios.

En su plataforma ofrecen Uber X y Uber Taxi, en la que el taxista es ‘partner’ de ustedes. ¿Con cuántas licencias operan en la Comunitat Valenciana y cuántos taxistas están abonados a Uber?

Más de 600 taxistas operan con Uber en Valencia. En el último año se han incorporado más de 300 nuevos taxis con nosotros. Eso habla de cómo pueden convivir los dos sectores. En España ya estamos en más de 6.000 taxistas que trabajan con Uber. En términos de VTC operamos con más de mil licencias en la Comunitat Valenciana. Uber no es dueño de la licencia VTC, obviamente son las empresas que emplean a los conductores y son los dueños de estas licencias quienes están apostando por este sector.

Dice que hay mercado para todos, pero será en determinadas fechas o días. En el taxi se impuso la obligación del día de descanso precisamente porque no hay mercado para todos, todos los días.

Bueno, en realidad esa obligación de descansos ha ido cambiando en diferentes comunidades. En Madrid existía, la quitaron y volvieron a poner un día a la semana y uno el fin de semana. En el último año, en la Comunitat Valenciana más de 10 millones de usuarios abrieron la APP de Uber. Creo que es un mercado bastante importante para que puedan convivir las VTC y el taxi. No existe ninguna ciudad en el mundo en la que nuestra actividad y la de otras aplicaciones hayan implicado la desaparición del taxi. Todo lo contrario.

Un informe del sector del taxi denuncia que en la Comunitat Valenciana operan ilegalmente 600 VTC porque su licencia es de otras comunidades autónomas. ¿Algo que alegar?

Hablo por Uber. Eso no es cierto. Todas las licencias que operan y prestan servicios en la Comunitat Valenciana actúan dentro del marco legal valenciano.

¿Qué responde si le digo que Uber es una multinacional que paga sus impuestos en paraísos fiscales?

Nosotros cumplimos con todos los impuestos en todas las ciudades donde operamos. Trabajamos con empresas VTC que pagan todas sus cargas sociales y sus impuestos también localmente y nosotros, como plataforma, también cumplimos con el marco legal e impositivo local. Me parece que toda esta discusión de Uber versus el taxi queda antigua. Suena a cliché, pero es así. Nuestros números demuestran que la asociación con el taxi no es el futuro, es el presente. Lo único que queremos hacer es contribuir a la movilidad.

Uber quiere ser una plataforma de movilidad en general, no solamente urbana, y pretenden vender billetes de tren, de avión...

Sí. Y en las en las próximas semanas lanzaremos en València nuestro servicio Uber Access, con vehículos adaptados para personas usuarias de sillas de ruedas. Estamos ampliando nuestra gama de movilidad y esperamos que el decreto no lo frene.