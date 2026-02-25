La familia de Tejero, sobre Milans del Bosch: "Se echó para atrás, es monárquico y estaba cagado de miedo"

La mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, pasó la noche del 23 de febrero de 1981 al teléfono. También, en menor medida, sus hijos. Así queda registrado en uno de los documentos de los que ha publicado el Gobierno de España en la página web de la Moncloa, que incluyen toda la documentación desclasificada relativa al intento de golpe de Estado del 23-F. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero. Durante toda la noche, Carmen y sus hijos hablan con cargos militares, intentan desesperadamente seguir el golpe y contactar con Tejero y reciben, cuando el episodio ha sido abortado, llamadas de familiares y amigos.

En su mayor parte, las personas a quienes llama o que llaman a Carmen Díez no están identificadas. Algunas, eso sí, comienzan saludando y diciendo su nombre y apellidos. En el documento subidoa la web y llamado Transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero , aparece una llamada entre "Alfonso de Málaga" y "Moncho, hijo de la señora Tejero". Alfonso pide a su interlocutor que le explique lo que ha pasado. "Pues nada, que los del Ejército se han portado como unos cabrones todos", lamenta el hijo del golpista. "¿Y Milans del Bosch también?", pregunta Alfonso sobre el teniente general del Ejército de Tierra y capitán general de la III Región Militar. "Milans del Bosch se levantó al principio, pero se rajó después del discurso del rey", contesta el hijo de Tejero.

"Estaba cagado de miedo"

"Lo han dejado tirao como una colilla", aparece también en la transcripción de las palabras de Moncho. Su interlocutor pregunta por varias personas y por o que hizo Blas Piñar durante el golpe, y luego se interesa de nuevo por Milans. "¿El discurso del rey fue lo que hizo cambiar a Milans del Bosch?", quiere saber. Contesta el hijo de Tejero: "Sí, porque es monárquico y porque estaba cagado de miedo, entre otras cosas". Y Alfonso responde censurando su actuación: "Es un hijo puta porque tu padre y todos los que estaban con él han cargao. Los ha dejao tiraos. Los ha traicionao vilmente", indica la transcripción de las conversaciones.

Captura de un trozo de conversación telefónica

Es una valoración que se repite en otra conversación, esta vez entre la hija de Tejero y una persona que se identifica como Paco. Este hombre se interesa por la situación en el Congreso tras el golpe, que en el momento de la conversación ya se sabe que es fallido. "Nada, mi madre va a hablar con mi padre, porque a mi padre le han dejado atrás entero, solamente lo ha apoyado Milans del Bosch y al ver que no apoyaba nadie más, ni Armada, ni Rey, ni nada, estaba todo el mundo detrás, a ver...", comienza la hija del golpista. "Milans del Bosch lo ha dejao y mi madre va a ir ahora allí a ver si puede pasarle una cinta, porque mi padre no se cree... no puede creerse que lo han dejao en la estacada", lamenta.

La mujer de Tejero: "El tonto desgraciado, lo han dejado solo"

Cuando comienza a enterarse de lo que está ocurriendo, la preocupación de Carmen Díez es máxima. "Han dejado tirado a mi marido como una colilla. Van a entrar y le van a matar", dice en una de las conversaciones transcritas. A partir de la noche, los lamentos al teléfono son constantes, con varios interlocutores. "El tonto desgraciado, lo han dejado solo”, dice a una de las personas que le llama. "Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado", dice en otra ocasión.

En otro de los documentos desclasificados, se puede leer una intervención de Tejero hacia su mujer en la que intenta tranquilizarla. "No va a haber sangre hija, no te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? Jajaja". En medio de los momentos más tensos del golpe de Estado del 23-F el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero tranquilizó vía telefónica a su mujer Carmen. Fue durante una llamada que mantuvo con el que fue presidente del sindicato vertical, Juan García Carres, cuya transcripción ha sido hoy desclasificada junto a decenas de documentos más.