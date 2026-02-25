Huelga de taxis en Valencia: "El conseller nos dice que la gente quiere VTC... pero también quieren cocaína y no por eso se legaliza"

El sector del taxi está en pie de guerra. Asegura que la liberalización de las VTC "pone en riesgo" a más de 8.000 familias y no están "dispuestos a consentirlo". Así lo han asegurado esta mañana en la concentración que el sector del taxi ha protagonizado frente al Palau de la Generalitat Valenciana, donde los portavoces de las principales asociaciones del sector han explicado a los allí presentes "que la unión es necesaria en esta lucha" y que las movilizaciones "van a continuar", ya que las reuniones con la conselleria no son "satisfactorias". Los participantes han mostrado carteles con mensajes como 'Sacrifican 8.000 familias para favorecer a los especuladores', 'Primero eliminan el taxi y luego desangran a los usuarios', 'El taxi y la VTC no pueden convivir' y 'RIP Taxi muerto por culpa de la Conselleria', tras iniciar una huelga de 24 horas (de 6 a 6 de la mañana) y multiplicar de manera exponencial los problemas de circulación de la ciudad.

"El conseller nos dijo en la reunión de ayer que la gente quiere las VTC, pero nosotros le dijimos que la gente también quiere cocaína, o comprar tabaco en la frutería, y no por eso se legaliza", explicó hasta en tres ocasiones el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, en referencia a la respuesta que le dio al conseller Martínez Mus el representante del sector en Castelló.

Del Molino ha afirmado que sí están dispuestos a hablar sobre el número de taxis que trabajan en determinados periodos y si se quiere un modelo de tarifa regulada con taxímetro o "liberalizada". "Pero no vamos a debatir si dejamos el servicio en manos de multinacionales y en manos de conductores que no sabemos si son profesionales, si los vehículos tienen los seguros adecuados y si los coches pasan las ITV periódicamente. Están poniendo el riesgo al usuario, al servicio y a nuestras familias y no lo vamos a consentir".

Decreto Taxi/VTC

Sobre el decreto Taxi/VTC que prepara la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Del Molino ha señalado que es "muy difícil" la convivencia de los dos sectores y puede llegar el momento de que el taxi desaparezca."Ya están cogiendo servicios que nos pertenecen. Hoy es esto y lo siguiente será ir a por el servicio de la mano alzada", ha añadido.

Al respecto, el conseller, Vicente Martínez Mus, ha asegurado en declaraciones a los medios que cada parte quiere que prime su interés pero para la Generalitat "prima el interés de los ciudadanos", un transporte público que sea capaz de compatibilizar esos dos tipos.

Para ello, se mantienen reuniones con el fin de obtener "una solución que conforme a todos", el pasado viernes con la patronal de VTC y ayer martes con las asociaciones del taxi, y sobre todo que "acomode a los ciudadanos, que son los usuarios".

Y mañana, los VTC

Hoy han parado los taxis y mañana jueves serán los VTC los que protesten contra el decreto de la Generalitat que, según el Sindicato Libre de Transportes, junto a Unauto VTC, MOVVA y FENEVAL-VTC, pretende limitar las VTC en los entornos urbanos, una medida que, afirman, dejaría sin trabajo a cerca de 5.000 empleos en la Comunitat y reduciría la oferta un 40%. La protesta se visibilizará mediante una marcha lenta que partirá desde dos puntos, en columnas de vehículos, y acabará ante la Conselleria de Transportes.

Del Molino ha instado a sus compañeros taxistas a "no dejar ni un hueco mañana, tenemos que cubrir todos los servicios". "El conseller ha prometido un decreto y proteger al taxi, pero parece que ahora tiene dudas sobre qué tiene que poner en ese decreto. Llevamos meses esperando ese texto que no llega y nosotros no confiamos. Ya son muchos políticos los que nos han dicho que apoyan al taxi, pero cada vez que viene una norma les abre una puerta a la desregulación", ha concluido.