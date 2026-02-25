La jueza afea de la "flagrante falta de coordinación" de las conselleries el día de la dana

"Flagrante falta de coordinación y cooperación entre las distintas conselleries". Es una de las críticas que realiza la jueza de la causa de la dana respecto a lo ocurrido el 29 de octubre y la gestión que debería haber realizado la Generalitat. Porque la exposición razonada con el que la magistrada ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana pidiendo investigar a Carlos Mazón también le afea que no hubiera directrices al resto de departamentos de la Administración autonómica, citando especialmente los casos en Educación y Servicios Sociales.

"La flagrante falta de de coordinación y cooperación entre las distintas consellerías y específicamente la ausencia de cualquier orden por parte de la Conselleria de Justicia e Interior en su día dirigida por la investigada la señora Salomé Pradas, a las demás consellerias, implica por las funciones propias del presidente de la Generalitat Valenciana, anteriormente referidas, a Carlos Mazón", expresa la jueza en el auto emitido este martes.

La magistrada señala que durante la instrucción se hizo "un análisis con las distintas Consellerias que pudieran verse afectadas y qué medidas se habían adoptado". No obstante, tras esta pesquisa, quedó claro que la Conselleria de Justicia e Interior "no remitió a ninguna de las Consellerias ni orden, ni comunicación en relación con una emergencia de dicho calado". "Así fue contestado, tras un requerimiento de esta Juez de Instrucción", indica el auto.

En este sentido, cita a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que en ese momento encabezaba José Antonio Rovira, hoy conseller de Hacienda. Este departamento respondió en su día: "No consta la recepción de solicitud de cooperación, solicitud de adopción demedidas ni comunicación alguna procedente de los órganos mencionados en relación con los hechos indicados, ni, en consecuencia la emisión de ninguna respuesta".

Una clase destrozada por la riada en el IES Alameda de Utiel. / Levante-EMV

La de Educación, indica la magistrada, "es de especial relevancia" ya que de ella dependían "los desplazamientos de menores, el caso de de los progenitores de los alumnos, e incluso del profesorado". Acorde con estas circunstancias se refiere al fallecimiento de un menor y sus padres o un profesor que volvía del instituto. "Esto es especialmente significativo si atendemos a otros órganos educativos que sí que se adoptaron las medidas precisas", indica la jueza que cita "la conocida suspensión de clases adoptadas por la Universitat de Valencia".

Crítica a la teleasistencia

Igual ocurrió con la Conselleria de Agricultura y con la encargada de los servicios sociales. "No consta que recibiera tampoco órdenes específicas sobre la emergencia. En este caso la consellera (la vicepresidenta Susana Camarero) asistió telemáticamente a parte de la reunión, la abandonó para asistir a una entrega de premios y fue sustituida por un cargo de su propia conselleria", expresa la magistrada en su auto.

Tras ello, la instructora arremete por la falta de esos avisos, especialmente a los usuarios de la teleasistencia: "La comunicación previa a personas tan vulnerables como las usuarias de teleasistencia que fallecieron el 29 de octubre de 2024, es obvio que falló. Nadie les alertó. El hecho de que se califique como teleasistencia no impide en modo alguno que se les llamara para alertar", expone la jueza.

Coches destrozados en la pista de Silla tras la dana. / Fernando Bustamante

Es más, la magistrada incide en que en este servicio, del que fallecieron 37 personas ese día y que suele ser utilizado por los usuarios para avisar de problemas o una emergencia personal, "la comunicación es bidireccional". "No sólo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda", señala la jueza que insiste: "Una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta".

"Sumamente contradictorio"

Con todo ello, la magistrada lamenta esa "flagrante falta de coordinación y cooperación entre las distintas consellerías" frente a una emergencia que, por el contrario, "exigía la puesta disposición de todos los órganos de la administración" y que, no obstante, se topó con "ausencia" de esa coordinación y una "pasividad en la adopción de medidas de coordinación" y "falta de interacción con los cargos autonómicos del president de la Generalitat".

"Resulta sumamente contradictorio las afirmaciones reiteradas y también injustificadas de falta de colaboración, auxilio e información que se atribuye a órganos externos de la propia Generalitat Valenciana, administración autonómica que tenía encomendada la gestión de la emergencia y sin embargo obviar que la coordinación, la emisión de directrices u órdenes concretas fueran completamente inexistentes con consejerías con tanta relevancia como la de Agricultura y la de Educación y la que tenía encomendada los Servicios Sociales al objeto adoptar medidas de precaución", sentencia.