¿Por qué la jueza da ahora el paso de pedir investigar a Mazón?

¿Hasta qué punto ha sido una sorpresa la decisión de la jueza del caso de la dana? Relativa sorpresa, habría que decir, porque las actuaciones de la magistrada en las últimas semanas iban muy orientadas ya hacia lo que hizo y dejó de hacer el expresident de la Generalitat Carlos Mazón la fatídica tarde. Solo hay que ver los testimonios del escolta, el chófer o el exjefe de la unidad de análisis de Emergencias. Así que, por una parte, se veía venir que todo se encaminaba a elevar petición al TSJ para una investigación directa sobre Mazón.

No obstante, el paso representa una sorpresa, admiten juristas consultados, porque queda un centenar de declaraciones de testimonios pendiente. Todo indicaba que el proceso se iba a alargar. Quizá hasta después de la elecciones de 2027. Pero la jueza ha decidido dar un giro a la instrucción de consecuencias insospechadas.

¿Por qué? Es la pregunta en estos momentos. Solo Nuria Ruiz Tobarra tiene la respuesta completa.

Sin embargo, alguna conclusión se puede extraer de la exposición razonada presentada al TSJ valenciano. Un escrito de esta naturaleza, de 109 folios, con una estructura interna, abundancia de datos (la historia de las 230 víctimas mortales o los mensajes entre algunos de los investigados y testigos) y una coherencia argumental no se improvisa en unas horas.

Sin embargo, el hecho de que el movimiento se haya producido horas después de la publicación de unos audios según los cuales presuntamente el marido de la jueza (también magistrado en València) habría intervenido en la toma de unas declaraciones a unos familiares ha levantado las sospechas. De momento, esas grabaciones (presuntas) de unos testimonios asistidos por el abogado y youtuber ultra Rubén Gisbert han dado pie a una querella en la que se pide apartar a la jueza del caso y la nulidad de la instrucción. Se trata de la constatación de una línea abierta contra la magistrada que no es nueva. Las fuentes consultadas no consideran este hecho determinante, si bien no descartan que puede haber “acelerado” la actuación en la que trabajaba Ruiz Tobarra ante la posibilidad de que el Poder Judicial pueda intervenir.

La clave podría ser más sencilla

Según fuentes próximas al caso, no hay que buscar cinco pies al gato, sino que el elemento clave es que más sencillo: la magistrada ha tomado ya declaración al entorno del expresidente (desde el jefe de gabinete al chófer y el asesor que fue con él al centro de emergencias de l’Eliana la noche de la tragedia) y se ha formado una opinión sobre el planteamiento que le hacía la Audiencia Provincial al autorizarle a indagar en el equipo de Mazón para aclarar cómo se gestionó la emergencia. De esta manera, la conclusión de la jueza es que existirían “indicios reforzados” de una actuación punible del entonces president.

"Lo fundamental ahora no sería tanto el papel del expresident en la alerta masiva, sino su “negligencia” al no dirigir a su gobierno en unas horas decisivas"

En este sentido (y no deja de ser llamativo porque no parecía la línea sobre la que estaba trabajando), lo fundamental ahora no sería tanto el papel del expresident en el envío de la alerta masiva a la ciudadanía, sino su “negligencia” al no dirigir a su gobierno en unas horas decisivas, ya que estaba “recluido” en un reservado del restaurante El Ventorro de València con la periodista Maribel Vilaplana. Sería así responsable porque no coordinó ni dirigió a los que tenían que llevar la iniciativa frente a la catástrofe.

“Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos del presidente de la Generalitat, ante una situación de extrema gravedad […] constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada”, concluye la magistrada en su escrito.

La cuestión ahora es qué hará el alto tribunal. Para esa pregunta hay respuestas de todo tipo. Continúa sobrevolando una cuestión de base de efectos jurídicos potentes: Mazón no era el director de la emergencia. ¿Se puede determinar a pesar de esa realidad que tenía una responsabilidad al no dirigir a los altos cargos que hicieron frente a la riada? Habrá que esperar la respuesta del TSJ. Todo puede continuar igual o todo puede cambiar. Y habrá que esperar también al futuro de la querella contra la magistrada del caso.