Morant sustituye por un día a José Muñoz como síndic del PSPV

Diana Morant es ministra de Ciencia, secretaria general del PSPV y ha logrado este miércoles un hecho insólito: hacer las funciones de síndic en las Corts sin contar con escaño en esta cámara. Cosas de la comunicación política, la dirigente socialista ha sustituido a José Muñoz, quien ostenta este cargo de portavoz parlamentario del partido de manera oficial, en la rueda de prensa que se realiza tras la junta de síndics.

La presencia de Morant ha trastocado el funcionamiento habitual de este tipo de jornadas. Para empezar, como la dirigente socialista no tiene escaño, ha tenido que atender a los medios de comunicación en el patio del ficus y no en la sala de prensa. Además, al haber convocado a las 13 horas, el PP, que de normal suele ser el último en intervenir, ha salido a hablar en tercer lugar.

La cuestión no ha pasado desapercibida para el portavoz de los populares, Fernando Pastor, que ha ironizado con que Morant le había "chafado la guitarra" a Muñoz. "Aunque el PP intente hacer chascarrillos, lo que está ocurriendo es extremadamente grave y debería de preocupar al PP: tenemos sentado a un expresident que está apuntado por una jueza como posible responsable de la muerte de 230 personas", ha replicado la líder socialista minutos después con su síndic al lado.