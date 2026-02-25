Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

Óbito

Muere Antonio Tejero a los 93 años

El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira el mismo día que se han desclasificado los documentos relativos al intento de golpe en el Congreso de los Diputados

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Jaime Roch

Jaime Roch

València

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años de edad. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia, después de que varios medios nacionales -el periódico nacional El País y la Ser- publicaran la noticia sobre el fallecimiento del teniente coronel.

El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira el mismo día que se han desclasificado los documentos relativos al intento de golpe en la página web de la Moncloa. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, que se intervinieron a la esposa de Tejero.

Condenado a 30 años de cárcel

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió en el Congreso de los Diputados con pistola en mano en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de España. Dos años más tarde el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la Guardia Civil.

En 1993 recibió el tercer grado y fue en el año 96 cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Antonio Tejero irrumpió en aquella tarde en el hemiciclo a gritos. Tratando de imponer su ley por medio de la violencia. Sus palabras pasaron a la historia: “¡Quieto todo el mundo!”, gritó con el arma de fuego en alto.

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero

Ver galería

Las imágenes más destacadas de la vida de Antonio Tejero /

En octubre de 2025, el protagonista del 23F se encontraba en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estado crítico y saltó el rumor de su muerte, que más tarde desmintió su familia. A partir de ahí, el resto de medios difundieron que Tejero seguía con vida.

A lo largo de esa jornada, se pudo saber que el militar recibió la extrema unción en la tarde-noche del miércoles de manos de uno de sus hijos, ordenado sacerdote, aunque no era cierto.

Noticias relacionadas

El golpista, en octubre del 2025, estaba ingresado en el mismo hospital privado donde falleció su mujer, Carmen Díez, que falleció en noviembre del año 2022. Se trata de un centro ubicado en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna. Pese a la publicación de la noticia falsa, la tranquilidad fue la tónica dominante en el hospital y los alrededores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  2. Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
  3. Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
  4. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales
  5. El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
  6. Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet
  7. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  8. Cuatro de los nueve centros arrasados por la dana no han recibido ni un euro para su reconstrucción

Muere Antonio Tejero a los 93 años

Muere Antonio Tejero a los 93 años

Camp de Túria consolida su recuperación industrial y exige infraestructuras más resilientes

Camp de Túria consolida su recuperación industrial y exige infraestructuras más resilientes

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

La UE visitará Valencia por primera vez tras la dana en el segundo aniversario del 29-O y se reunirá con las víctimas

La UE visitará Valencia por primera vez tras la dana en el segundo aniversario del 29-O y se reunirá con las víctimas

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

Vox defiende a Mazón pese al avance judicial y evita pedirle el acta o los privilegios de expresident

Vox defiende a Mazón pese al avance judicial y evita pedirle el acta o los privilegios de expresident

Compromís niega que el juicio a Oltra le impida ser candidata: "No cambia nada"

Compromís niega que el juicio a Oltra le impida ser candidata: "No cambia nada"

Camps, ariete del PP contra el Gobierno en el Senado

Camps, ariete del PP contra el Gobierno en el Senado
Tracking Pixel Contents