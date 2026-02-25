Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xátiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Jaime Roch

Pascual Fandos

València

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

Tanatorio de Xàtiva

El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.

A última hora de la tarde ha accedido al garaje del inmueble un furgón de una empresa de servicios funerarios de Xàtiva.

Domicilio familiar de su hija

Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel. Había silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira. En el exterior del complejo residencial apenas hay movimiento y la presencia de medios de comunicación es por ahora escasa.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

