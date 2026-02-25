En Directo
Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero
El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xátiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera
Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.
En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.
Tanatorio de Xàtiva
El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.
A última hora de la tarde ha accedido al garaje del inmueble un furgón de una empresa de servicios funerarios de Xàtiva.
Domicilio familiar de su hija
Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel. Había silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira. En el exterior del complejo residencial apenas hay movimiento y la presencia de medios de comunicación es por ahora escasa.
La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El funeral por Antonio Tejero se oficiará este jueves en Xativa
El funeral por el exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F y ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, se oficiará este jueves en el crematorio de la localidad valenciana de Xativa.
Fuentes del entorno de uno de sus hijos han informado a EFE de que la misa se celebrará a las 19:00 horas en el Crematorio La Costera, ubicado en el polígono industrial Meses 21, en Xativa, este jueves 26 de febrero.
El velatorio se desarrollará en el tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xativa.
Minerva Mínguez
Elvira Tejero: "Mi padre ha fallecido en casa rodeado de sus hijos y sus nietos"
La hija confirma a Levante-EMV su muerte en el domicilio de Alzira rodeado de sus seis hijos y nietos habiendo recibido los últimos sacramentos y la bendición del Papa León XIV. En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y todos sus nietos.
