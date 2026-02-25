"Las multinacionales de VTC quieren imponerse como sea y tienen capacidad publicitaria y para comprar voluntades de alcaldes, concejales, jueces…"

El sector del taxi es gato escaldado y no se fía del compromiso de los políticos. Incluido el del Consell, pese a que se les ha garantizado que el decreto que están cocinando protege al taxi. Por eso han convocado movilizaciones (la primera, la jornada de paro de este miércoles 25 de febrero) en defensa de unos profesionales que se consideran casi en peligro de extinción. El presidente de la Confederación del Taxi de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, defiende que esta es una lucha entre dos "modelos". El de un "servicio público, gestionado por autónomos" frente a otro en el que unas pocas "multinacionales controlan el 90% de las autorizaciones de VTC". Y considera que siendo un sector estratégico, no vale dejar actuar al mercado puro y duro.

El conseller Martínez Mus anunció que el decreto que está a punto de salir pretende “asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial”. Y ustedes han convocado un paro este miércoles 25 de febrero. Por su parte, las VTC dicen que provocará su quiebra. ¿Cómo puede una norma perjudicar a la vez a los dos sectores?

Nadie sabe lo que pone el decreto, que nosotros llevamos pidiendo desde julio. Tuvimos una reunión y nos lo prometieron. Llevan desde entonces con la promesa de que llegará ahora, en unas semanas, en unos días… Pero tenemos experiencia de años. Por ejemplo, el famoso decreto Ábalos de 2018 también nos iba a proteger y ya ve. No nos fiamos.

Vamos, que tienen la mosca detrás de la oreja.

Claro, que nos van a proteger lo dicen todos. Llevo 13 años sentándome en mesas de negociación del Ministerio, voy a las reuniones importantes que tienen que ver con el taxi en toda España... Todos los políticos y gobernantes te dicen que quieren proteger al taxi, que el taxi es un servicio público maravilloso, que es lo mejor y que las VTC son un servicio privado en manos de multinacionales. Pero en todas partes vemos cómo las normas van liberalizando a las VTC y en algunos sitios el taxi está arrinconado. En las zonas rurales, por ejemplo, el taxi tiende a desaparecer.

El Consell ha subrayado que la subida de tarifas del taxi en 2025 fue del 9% como media, por encima del IPC por primera vez desde 2014. No está mal.

El problema es que llevábamos 10 años de atrasos. Las tarifas estuvieron congeladas 6 o 7 años. Pedimos que se recupere el poder adquisitivo de los años en que no se subieron las tarifas. Y lo que han hecho es aplicar la ‘ley de desindexación’, pero solo para este año, con la subida de los salarios del convenio sectorial. Un convenio que llevaba congelado desde 2016. Ha costado mucho al bolsillo de quienes han tenido que pagar los atrasos a los asalariados del taxi y las cotizaciones atrasadas. Esto ha subido muchísimo al gasto.

El sector del taxi denuncia que en la Comunitat Valenciana operan unas 600 VTC de forma ilegal con licencias de otras comunidades. ¿No actúa la inspección?

La Consellería nos da la razón y los servicios de inspección, también. Hablo de Policía y Guardia Civil. Nos dicen que el problema es que el régimen no es lo suficientemente ejemplarizante. En la última reunión, en Policía Local nos hablaron de que en el 2025 el 90% de los controles que hicieron derivaron en expedientes sancionadores. O sea, que el 90% de los servicios controlados se saltan las normas. Dan vueltas en zonas céntricas para captar clientes, se saltan los 15 minutos para la precontratación, estacionan en busca de clientes, cargan a los que les paran a mano alzada los fines de semana en zonas de ocio...

Pero normas como los 15 minutos de antelación al precontratar, la ratio 1/30 de VTC y taxis… han sido anuladas por el Supremo o el Tribunal de Justicia de la UE. O sea, las medidas de protección al taxi las invalidan los tribunales.

No. Aquí cada uno mezcla lo que le interesa. Los 15 minutos aquí son correctos. El Tribunal Europeo tumbó la limitación de 1 VTC por cada 30 taxis porque el Ministerio no justificó el porqué. El tribunal dijo que para poder hacer una limitación del número de concesiones ha de haber razones de interés general y nombró varias. Y le dijo al Ministerio que si quería limitar debía hacer un informe. Y el Ministerio dijo “hoy no, mañana. Que lo hagan las comunidades autónomas”. Igual ha pasado con el Supremo y el Constitucional. El Supremo, por ejemplo, en 2018 ratificó las normas que regían el reglamento de transporte. Como no poder captar en la vía pública u obligar a la precontratación. Algunas se las cargaron los tribunales, otras no. Lo que dicen el Supremo y el Constitucional es que las medidas deben ser proporcionadas y justificadas. Y ahí es donde pecan las administraciones porque para justificar hay que hacer informes. Y no los hacen.

Desde las VTC repiten que es posible la convivencia y que hay mercado para todos. Pero, claro, entonces ¿qué sentido tiene la obligación de días de descanso para el taxista para reducir vehículos en la calle y que haya trabajo?

Claro, es uno de nuestros argumentos. Nuestra prioridad es ser sostenibles, poder vivir del taxi. Ganarse la vida en 8 horas, no tener que hacer 14 o 15 al día. Ahí radica el problema. Si ‘soltamos’ todos los taxis y todas las VTC, para ganarte la vida hay que hacer un montón de horas. La experiencia es que en enero y febrero tenemos que parar 900 de los 3.000 taxis para funcionar con normalidad. Por eso hay que ir aprobando más regulaciones por culpa de que las VTC nos van quitando terreno.

Al igual que en hostelería, con las franquicias internacionales ¿aquí lo que se dirime no es un choque entre la globalización y lo local?

En gran medida es cierto que las multinacionales, que hacen 'dumping', quieren imponer su fuerza. Haciendo lo que sea necesario. Tienen capacidad publicitaria y para comprar voluntades de alcaldes, concejales, jueces… Mire el escándalo Uber Files, con el dinero que pusieron para comprar políticos. Ahí salió mucha basura. La comisaria europea de Transporte se fue a trabajar a Uber cuando dejó el cargo. Mire, es evidente que estamos luchando por un modelo, lo mismo que ocurre en sanidad, por ejemplo. Lo importante no son las tarifas, que están reguladas, o si los coches tienen los cristales tintados. La clave es si prevalece un servicio público, gestionado por autónomos, padres de familia que hemos invertido todo lo que tenemos, o lo cambiamos por un modelo de cuatro o cinco multinacionales titulares del 90% de las autorizaciones de VTC. Y no vale hablar del mercado puro y duro. La directiva europea Bolkestein 2006/123 determina que el transporte urbano está fuera del libre comercio, igual que las farmacias y otros servicios de interés general. No es comparable con las franquicias de hostelería.

¿Qué diría a los taxistas que se abonan a plataformas como Uber para lograr más servicios? Uber dice que son más de 600 en la Comunitat Valenciana.

No sabemos las cifras. Normalmente las hincharán. Creemos que es un error muy grande por parte del sector porque le regalas el mercado al que te quiere quitar de en medio. Es ir contra ti mismo. El taxi tiene vehículos iguales o mejores, aplicaciones igual o mejores que las de ellos, lo que no tenemos es capacidad publicitaria. Algunos piensan, como tarde o temprano nos van a comer, pues yo trabajo para ellos. Empiezan pagando 300 euros al taxista para captarlo y luego este les ha de pagar una comisión del 7%, después el 10% y cuando se lleva tiempo, el 15%.

¿Cómo es posible que siendo un negocio tan ruinoso las licencias se traspasen por un dineral, que no caigan los precios?

De entrada, porque el que se ha metido no quiere venderla por bajo de lo que le costó y si puede pide un poco más. Es cierto que hay una parte de mercado, pero esto no es un piso, esto no es un negocio, esto es una dedicación en tu vida. El que ha pedido un préstamo es muy difícil que traspase por debajo del capital que pidió prestado. En este momento el taxi no es “una ruina”. Estamos peor de lo que deberíamos, pero no estamos tan mal. El problema está en si se liberalizan las VTC. Me llaman desde zonas de Alicante y Castelló y me dicen que no encuentran asalariados. Porque se van a las VTC y porque los asalariados del taxi piden VTC para ellos. Con lo cual la cadena que mantiene el futuro del taxi se está perdiendo y es cuestión de tiempo que se pierda del todo.