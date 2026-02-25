Polémica por la jornada continua en 31 colegios valencianos: UGT pide a Educación revisar las propuestas desestimadas

Varios centros educativos de la Comunitat Valenciana, que pretendían someter a votación la implantación de la jornada continua, han reportado quejas sobre la actuación de la Conselleria de Educación al haber desestimado los proyectos aprobados por las comunidades educativas "sin criterios pedagógicos, ni garantías administrativas". Así lo explican fuentes del sector de Ensenyament de UGT, quienes cuestionan la gestión por parte de Educación del proceso y piden una revisión de los proyectos desestimados. Según el sindicato, Educación habría negado 31 de los 77 proyectos presentados, por lo que casi la mitad que querían votar no podrían hacerlo.

Los centros que desean someter a votación la implantación de la jornada intensiva deben basarlo en una justificación pedagógica con la que se demuestre que se busca mejorar la distribución de los tiempos, favorecer la concentración del alumnado y facilitar la conciliación familiar. Se trata de un proceso participativo entre todas las partes implicadas en un centro: los claustros, los consejos escolares y las familias.

Por esta razón, UGT denuncia que desestimar estos proyectos puede generar inquietud entre estas últimas por el alcance de su participación en la vida escolar que se recoge en el artículo 27 de la Constitución. Cabe recordar que la Conselleria de Educación, gestionada entonces por José Antonio Rovira, basó su referéndum por la lengua en el derecho de las familias a decidir, algo que se vería vulnerado con esta decisión.

El porqué

Según explica el sindicato en un comunicado, la decisión de Educación se basa, en la mayoría de los casos en criterios formales y no pedagógicos, como "comunicaciones fuera de plazo o requerimientos de corrección sin constancia escrita". El sindicato manifiesta que los equipos directivos han tenido que asumir una carga administrativa significativa en plazos ajustados, y apunta que el desarrollo del proceso ha provocado dudas sobre los criterios aplicados. Por eso, piden "explicaciones" sobre el proceso y "mayor transparencia", así como revisar "las resoluciones adoptadas".

Valencia . Votacion en el Colegio Ramiro Jover para decidir si se hace la jornada intensiva . / F.Calabuig

La jornada continua

En total, este año hay 781 centros escolares sostenidos con fondos públicos que contarán con la jornada continua, mientras que 601 contarán con la jornada partida. Este curso se añadieron el CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d'En Fenollet y el CEIP Jaume I El Conqueridor de Paterna, que votaron a favor en marzo de 2025. La provincia con mayor porcentaje de jornada continua es Alicante, con un 80 % de todos los centros escolares con este tipo de horario. Pero lo interesante está en el desglose por titularidad. Según datos de 2023, el 74 % de los centros públicos valencianos ya tienen la jornada continua, mientras que para los concertados y privados es menor a un 30 %.

Para llegar a la votación los centros públicos han tenido que contar, previamente, con la aprobación de una mayoría cualificada de dos tercios del claustro y del Consejo Escolar. En la votación de las familias que se celebra este miércoles debe obtenerse un 55 % de votos favorables sobre el total del censo para poder autorizar la jornada continua.