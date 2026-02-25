¿Qué porcentaje de la población de la Comunidad Valenciana anuló sus planes al recibir el último ES-Alert?

El viernes 13 de febrero, un rato después del último mensaje ES-Alert que se envió a los habitantes de la Comunidad Valenciana, lancé una encuesta a los usuarios de Facebook, X e Instagram desde mis perfiles en estas redes. La pregunta fue: “¿Han anulado tus allegados los planes de mañana al recibir el ES-Alert?”

Mi sensación, en ese momento, era de que una parte notable de mi entorno ya había trivializado la recepción de este mensaje, que es la herramienta más extrema que tienen las autoridades para llamar a la acción. Sonó mi móvil, leí el mensaje a duras penas e hice una captura, para poder descifrarlo sin ese sonido infernal. Después cerré la notificación. En ocasiones anteriores, la alerta había derivado en un sinfín de mensajes y unas cuantas llamadas; este caso no fue así, al menos para mí. Y eso me preocupó.

Aunque mi muestra fue bastante pequeña, cerca de 400 respuestas, el resultado de la encuesta fue muy parecido en las tres plataformas: un 40% de los usuarios respondió no haber visto truncados los planes de su entorno. Eso supone 4 de cada 10 personas, son muchas. Extrapolar esto al total de la población de la comunidad es extremadamente osado, pero creo que la estrategia actual, de enviar este tipo de mensajes con regularidad, está haciendo un flaco favor a los fenómenos extremos del futuro.

Soy partidario de enviarlos con avisos rojos de la AEMET, como los había en la provincia de Castellón, pero no con los naranjas e incluso amarillos que lucían en Valencia o Alicante. Y no siempre. Hay que buscar un anuncio intermedio menos invasivo, que guarde a buen recaudo la excepcionalidad del ES-Alert. Pienso que este mensaje deberíamos recibirlo muy pocas veces en nuestra vida, para que así cale hasta los huesos.

Por si alguien tiene dudas, aclaro: el 29 de octubre de 2024 se envió extremadamente tarde, no hay excusa posible. En ese caso sí había motivos más que suficientes para hacerlo a primeras horas de la tarde. Y desde aquí quiero aplaudir la intervención de Victoria Rosselló en el Congreso de los Diputados. Pero también opino que moderar las reacciones ante los fenómenos meteorológicos de riesgo es prioritario.