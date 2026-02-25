Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PPCV denuncia un ataque a su sede de València y lo atribuye al "odio del independentismo catalán"

La sede ha amanecido con una pancarta de Jovent Republicà en contra de la "censura" a autores catalanes o baleares en el bachillerato en la C. Valenciana

La sede del PPCV con la pancarta con la que ha amanecido este miércoles.

La sede del PPCV con la pancarta con la que ha amanecido este miércoles. / Levante-EMV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

La sede autonómica del PPCV en València ha amanecido este miércoles con una pancarta en contra de la "censura" y en defensa de los autores catalanes o baleares, cuyos textos no serán estudiados por los alumnos de bachillerato en la C. Valenciana tras una modificación del currículo ejecutada recientemente por el Consell de Juanfran Pérez Llorca. "Rodoreda, Llull i Fuster escriuen en valencià. Prou censura!", reza la pancarta, firmada por Jovent Republicà.

El secretario general de los populares en la C. Valenciana, Carlos Gil, ha condenado el "nuevo ataque" que ha recibido esta madrugada la oficina central del PPCV por parte de un grupo "de corte independentista" que ha colgado una pancarta en la puerta de la sede.

Para el número dos de Juanfran Pérez Llorca, el "acto vandálico" responde al "odio que el independentismo catalán tiene hacia la defensa por parte del Consell de nuestras señas de identidad y de lo valenciano".

"Al parecer, los radicales no toleran ni pueden soportar que el nuevo currículum de Bachillerato priorice autores valencianos", argumenta Gil, que añade que "en cualquier caso, el vandalismo no es el camino para mostrar sus discrepancias porque de esta manera solo se contribuye a la polarización y al odio, que es lo único que buscan estos radicales”.

Pide una condena unánime

Carlos Gil ha hecho un llamamiento “al sentido común y a la responsabilidad de todos, porque no es el primer ataque padecido por nuestra sede, convirtiéndose por desgracia en algo periódico y recurrente. El último ataque fue el día de Navidad en la sede local del PP de Finestrat”, ha recordado.

Por último, el secretario general del PPCV ha mostrado su confianza en que “el resto de las fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana condenen este ataque como un ejercicio de responsabilidad: en nuestra sociedad no deben tener cabida el odio ni ningún acto vandálico que vulnere la convivencia, la libertad y los principios democráticos”.

