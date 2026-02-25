El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

Fueron apenas unas horas pero la intensidad fue desbordante. Durante la noche del 23-F, sonaron teléfonos, se recibieron télex, se escucharon mensajes por la radio. Uno de los teléfonos que sonó muchas veces aquella noche fue el del teniente general Milans del Bosch, el cabecilla militar del golpe en València. Una de ellas, con una llamada del rey a la 1.20 de la madrugada, después del mensaje del ahora emérito desautorizando el golpe de Estado.

Así aparece en uno de los documentos desclasificados este miércoles por Moncloa, que se pueden ver en la página web del Gobierno de España. En concreto, se trata de una cronología de los hechos del 23 de febrero de 1981, organizado por franjas horarias.

A la 1.12 de la mañana, ya oficialmente 24 de febrero, se emite por Televisión Española y la radio el mensaje del rey. Se trata del ya célebre: “la corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”. La deslegitimación del monarca a los golpistas.

“Mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional”

Apenas ocho minutos después del inicio de la emisión del discurso, el rey Juan Carlos se pone en contacto por teléfono con Jaime Milans del Bosch, responsable militar del golpe en València que había sacado los tanques por las calles del centro de València y declarado el estado de excepción. En este documento, que se encuentra dentro de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa, se refleja la transcripción de esa llamada de la 1.20 de la madrugada.

Documento de cronología de la noche del 23F en el que se refleja la llamada del rey a Milans del Bosch / Redacción Levante-EMV

“Te hago saber con toda claridad lo siguiente: afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”, le dice el rey al golpista. Y añade: “Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”. Precisamente esta última frase fue utilizada por las defensas durante el juicio del 23F para apoyar la idea de que cumplían órdenes del rey.

“Te ordeno que retires todas las unidades”

La llamada continuó con Juan Carlos de Borbón asegurando a Milans del Bosch que “cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey”. “Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”, exige el rey. Asimismo, ordena a Milans que ordene a Tejero “que deponga inmediatamente su actitud”. El teniente general contesta que cumplirá las órdenes, pero que Tejero “ya no le obedece”.

“Juro que ni abdicaré la corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil”, añade el rey, según la transcripción, que termina con otra de las frases del jefe del Estado: “no dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la corona después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

El acuerdo fue que Milans del Bosch emitiría órdenes de anular el bando que había dictado esa misma tarde, pero esa acción no llegó hasta pasadas varias horas. De hecho, a las cuatro de la mañana, el rey vuelve a llamar al golpista. “Esto tiene que acabar de una vez”, le dice. Esa anulación se da finalmente a las 5.10 de la mañana.

Milans exigió una entrevista con el rey

No fue el único contacto de Milans del Bosch con el rey. El jefe de la III Región Militar, es decir, el máximo responsable en aquel momento del Ejército en la Comunitat Valenciana, exigió entrevistarse personalmente con el entonces rey, Juan Carlos I , antes del juicio contra los implicados en la sublevación militar contra la recién estrenada democracia española.

Lo hizo cuando la Casa Real le pidió ese encuentro para exigirle lealtad. ¿El objetivo? Que la Corona quedase limpia de polvo y paja de su papel en el antes y el durante del golpe de Estado del 23F que buscaba revertir el orden constitucional de la España de principios de 1981.

Noticias relacionadas