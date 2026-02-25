Brusco cambio del tiempo en Valencia: la niebla y las nubes bajas engullen el litoral desde Castellón y la Aemet pide "mucha precaución"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un cambio brusco del tiempo esta mañana en Valencia. La jornada de hoy, miércoles 25 de febrero, ha amanecido soleada y despejada, como viene siendo habitual en los últimos días.

Sin embargo, a media mañana el cambio se ha hecho notar y la niebla ha comenzado a adueñarse de muchos puntos de la geografía valenciana desde Vinaròs hasta la ciudad de València. La sede de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana se ha hecho eco de la situación en sus redes sociales, donde pide "mucha precaución" en las carreteras afectadas por esta invasión de la niebla.

Imagen de la V-30, a la altura de Mislata y donde es visible, al fondo, el banco de niebla que penetra en València desde el mar. / DGT

Por qué ha crecido de repente la niebla en València

El causante de este brusco e imprevisto cambio del tiempo en Valencia es un "extenso banco de niebla y nubes bajas" que se extiende por el mar desde las islas Baleares hasta la costa Valencia y Castellón, explica la Aemet. De hecho, la situación es tal que en Baleares se han tenido incluso que cancelar y desviar vuelos: al menos tres de ellos han tomado tierra en València en lugar de Ibiza, donde tenían su destino.

Desde el litoral, el fenómeno se ha adentrado en tierra firme en torno a las 10.00 de la mañana y, poco a poco, ha ido tomando suelo firme y penetrando en suelo valenciano. A partir de ese momento, muchas carreteras se han visto afectadas y, de hecho, el grave accidente ocurrido en la AP-7, a la altura de Moncofa y que ha obligado incluso a cortar por completo la autopista, ha tenido lugar cuando la niebla y las nubes bajas ya dificultaban la visibilidad de los conductores. No ha trascendido si las circunstancias meteorológicas guardan relación con el siniestro.

La niebla y las nubes se han ido extendiendo por la mitad norte del litoral valenciano durante toda la mañana. En València ciudad, han penetrado por los barrios marítimos aunque, en principio, no han progresado lo suficiente en tierra como para entorpercer aún más la circulación en una jornada ya marcada de por sí por el caos circulatorio. Y es que hoy, miércoles, hay una protesta de taxistas que ha ocasionado numerosas retenciones esta mañana dentro de la ciudad.

A las 11.00 horas, la niebla ya estaba presente en puntos de Puçol y Sagunt, así como en la ciudad de València, aunque "sin afectar por ahora al centro y al oeste" de la urbe, tal y como indica la Aemet en la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, que reduce enormemente la visibilidad en carretera, se pide "mucha precaución" por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.